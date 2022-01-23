ميلان ويوفنتوس.. قمة في إيطاليا

دوليه

تتجه أنظار عشاق الكرة الايطالية الى الدربي المنتظر بين ميلان وضيفه يوفنتوس اليوم ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي، وسط سباق محموم على لقب «سيري أ».

جانب الحظ انتر حامل اللقب ومتصدر الترتيب بعد تعادله أمام اتالانتا سلباً في المرحلة السابقة، عقب خسارة مثيرة للجدل لمطارده المباشر جاره ميلان أمام سبيتسيا 1-2 بهدف قاتل للغاني إيمانويل جياسي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. وحافظ «نيراتسوري» على الصدارة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة مقابل 48 لميلان من 22، فيما يحتل نابولي المركز الثالث متأخراً بفارق 4 نقاط.

وحرم حكم اللقاء ميلان من هدف البرازيلي جونيور مسياس في الوقت بدل الضائع بعدما لم يمنحه افضلية اثر احتساب خطأ في منتصف الملعب، قبل أن يخطف الضيف النقاط الثلاث.

واعتذر حكم المباراة ماركو سيرا ورابطة الحكام الإيطالية عن الخطأ لكنّ الخسارة كانت مكلفة لـ»روسونيري» حسابيًا إذ حرمته من الصدارة.

وتدرك أندية إنتر وميلان ونابولي انّ اي دعسة ناقصة من الآن وصاعدًا ستكون مكلفة، في ظل سباق محتدم على اللقب قد تنضم اليه فرق أخرى في أي لحظة.

ويملك يوفنتوس صاحب المركز الخامس مع 41 نقطة وبقياده المدرب العائد ماسيميليانو أليغري، فرصة الاقتراب من المراكز الاربعة الاوائل، في مواجهة لطالما حبست الانفاس بين كبيري ايطاليا. ويعد ميلان ويوفنتوس من أكثر الفرق تتويجًا بلقب الدوري عبر التاريخ، إذ فاز الاوّل 18 مرة، مقابل 36 للثاني. ويعيش فريق «السيدة العجوز» فترة انتعاش بعد بداية كارثية، حيث خسر مرة واحدة في آخر 11 مباراة في مختلف المسابقات كانت امام انتر في نهائي الكأس السوبر المحلية، فيما تعود آخر خسارة له في الدوري الايطالي أمام اتالانتا 0-1 في 27 نوفمبر، ليحقق من بعدها ثمانية انتصارات متتالية في «سيري أ».

ويخوض يوفنتوس اللقاء في ظل ضبابية حول مستقبل نجمه باولو ديبالا الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، حيث تشير وسائل إعلام أنّ الدولي الأرجنتيني ينتظر منذ أكتوبر للتوقيع على عقد جديد يصل راتبه إلى ثمانية ملايين يورو سنوياً، بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت وسط اهتمام مرتفع من الغريم اللدود انتر للظفر بخدماته.

وعبّر ديبالا عن استيائه في وجه مسؤولي النادي عندما افتتح التسجيل أمام اودينيزي السبت الماضي، وبدلاً من الاحتفال قام بحركة أوحت وكأنه حاول وفشل في «العثور على صديق» في حشد من 5000 شخص في مدرجات ملعب «أليانز ستاديوم» بعد قرار الحدّ من الحضور الجماهيري بسبب كوفيد-19. ويعيش ديبالا أفضل حالاته إذ هز الشباك أيضًا في منتصف الاسبوع بمواجهة سمبدوريا في دور ثمن النهائي للكأس المحلية (فاز يوفنتوس 4-1)، محرزاً هدفه الثالث في خمس مباريات منذ بداية العام الجديد.

ويدرك فريق المدرب ستيفانو بيولي انّ خسارته امام يوفنتوس ستبعده بفارق خمس نقاط عن انتر في حال فوز الاخير، ومن دون اغفال أنّ «نيراتسوري» يملك مباراة اقل، وذلك قبل اسبوع من مواجهة قطبي ميلانو في لقاء مفصلي.

كما ستضع الخسارة ميلان في خطر التراجع الى المركز الثالث في ظل مطاردة نابولي له.

ويتطلع نابولي ايضًا الى تضييق الخناق على قطبي ميلان عندما يواجه ساليرنيتانا اليوم في مباراة مشكوك في اقامتها ايضاً بسبب سلسلة الاصابات بالفيروس عند الثاني.

