تشلسي لوقف نزيف النقاط أمام توتنهام

دوليه

يسعى تشلسي الى وقف نزيف النقاط عندما يستقبل توتنهام المتألق اليوم في في المرحلة 23 من الدوري الإنكليزي.

وتستعر المنافسة على المراكز الأربعة الاولى، عقب تراجع بطل أوروبا تشلسي المتصدر السابق للمركز الثالث، حيث لم يتمكن من حصد سوى ثلاث نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة. من ناحيته، حافظ توتنهام على سجله خالياً من الخسارة في الدوري منذ أن تسلّم المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي زمام الأمور الفنية في الفريق، مع فوز رائع على ليستر ستي 3-2 في منتصف الاسبوع في مباراة شهدت تسجيل الهولندي ستيفن بيرخفين هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ثلاثية فريقه.

ويطارد «سبيرز» حلم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عن المسابقة القارية الأم في الموسمين الماضيين، حيث يجد نفسه حالياً في المركز الخامس مع 36 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن وست هام صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل إلى المسابقة الاوروبية، علماً أن توتنهام يملك 3 مباريات مؤجلة قبل رحلته إلى ملعب «ستامفورد بريدج». وطالب كونتي بالمزيد من التعاقدات لتدعيم صفوف توتنهام في سوق الانتقالات الشتوية، مبدياً فخره بأداء فريقه على ملعب «كينغ باور ستاديوم» الأربعاء. «لا تستسلموا» بعث كونتي الذي تسلّم مهامه في نوفمبر الماضي، برسالة إلى لاعبيه، وتابع «هذه يجب أن تكون فلسفتنا، لا تستسلموا وحاربوا حتّى النهاية». وخلافاً للتفاؤل الذي يعيشه كونتي، يواجه مدرب تشلسي الألماني توماس توخل معركة اعادة اكتشاف فريقه، في وقت لم يتمكن من اخفاء خيبة أمله من أداء مهاجميه، بمن فيهم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى صفوف الفريق الصيف الماضي بصفقة قياسية. وتصدر الـ «بلوز» ترتيب الـ «بريميرليغ» الشهر الماضي، الا انه سقط في المحظور اثر تراجع نتائجه.

