بايرن بقيادة «ليفا» يلتقي هرتا برلين

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أثنى المهاجم الدولي ومدرب منتخب ألمانيا السابق يورغن كلينسمان على الهداف البولندي لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، واصفاً إياه بأفضل مهاجم في الدوري الالماني في العصر الحديث، في وقت يتحضر «مرعب» بافاريا لزيادة غلته من الأهداف عندما يحلّ وفريقه حامل اللقب والمتصدر ضيفاً على هرتا برلين اليوم في المرحلة العشرين. ويتصدر بايرن «بوندسليغا» مع 46 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط على بوروسيا دورتموند.

ويأمل «ليفا» الذي احتفظ بلقبه كـ «الأفضل» لعام 2021 في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإثنين، أن يرفع رصيده التهديفي أمام نادي العاصمة الذي سبق له أن هز شباكه 10 مرات في مبارياته الخمس الاخيرة.

وكان ليفاندوفسكي وصل إلى عتبة الـ 300 هدف في الدوري الالماني قبل يومين من تكريسه كأفضل لاعب بحسب اختيار «فيفا»، بثلاثيته من رباعية فريقه في مرمى كولن.

وقال كلينسمان، المتوج بمونديال 1990 مع «مانشافات»، لوكالة فرانس برس في مؤتمر صحافي عبر الفيديو «لا شك أن روبرت هو أفضل مهاجم شهده الدوري الألماني في العصر الحديث». وتألق المهاجم الدولي السابق والبالغ حالياً 57 عاماً داخل حدود بلاده مع شتوتغارت ثم بايرن وخارجها متنقلاً بين توتنهام الانكليزي وإنتر الإيطالي وموناكو الفرنسي، كما حمل شارة القيادة في المنتخب الوطني وقاده للفوز بكأس أوروبا 1996، قبل أن ينتقل إلى دكة المدربين ليشرف على منتخبي «مانشافات» والولايات المتحدة.

