مدفيديف وهاليب يتقدمان

دوليه

حجز الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً، أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام للتنس، مقعده للدور الرابع للعام الرابع توالياً بعد فوزه على الهولندي بوتيك فان زاندشولب 6-4 و6-4 و6-2 في الدور الثالث في ساعة و55 دقيقة أمس. وضرب مدفيديف موعداً مع الأسترالي كريس أوكونيل (175) أو الأميركي ماكسيم كريسي (70) لبطاقة للدور ربع النهائي. وعند السيدات، تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة 15 عالمياً، إلى الدور الرابع بعد فوزها على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-2 و6-1 في الدور الثالث. قالت هاليب التي احتاجت إلى ساعة و4 دقائق للتغلب على منافستها المصنفة 98 «أشعر أني بحالة جيدة جداً، حتى لو أنّ الحرارة مرتفعة جداً».وتابعت المصنفة ثانية عالمياً سابقاً «لعبت بشكل جيد جداً، ولكنها (كوفينيتش) كانت متعبة قليلاً». وحققت الأميركية الشابة أماندا أنيسيموفا مفاجأة مدوية وأزاحت اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب عن طريق الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى، وذلك بإخراجها من الدور الثالث الذي شهد فوزاً سهلاً الى حد ما للإسباني رافايل نادال السادس عند الرجال ومن دون عناء بتاتاً للألماني ألكسندر زفيريف الثالث.