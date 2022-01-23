تونس في مهمة صعبة أمام نيجيريا

دوليه

يتطلع منتخب تونس لعبور عقبة نيجيريا اليوم في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، كما يلعب في الدور ذاته اليوم أيضا بوركينا فاسو مع الغابون. وتأهل «نسور قرطاج» إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهوا الدور الأول في المركز الثالث بالمجموعة السادسة بـ3 نقاط، من فوز على موريتانيا (4-0) وهزيمتين أمام مالي (0-1) وغامبيا (0-1). ولن تكون مهمة تونس سهلة أمام منتخب تأهل بالعلامة الكاملة، على حساب مصر وغينيا بيساو والسودان، ما جعل الكاف يختار مدربه أوغستين إيغوافون، كأفضل مدير فني في المجموعات. . من جانبه أبهر منتخب نيجيريا كل متابعي البطولة، منذ اللقاء الأول الذي فاز فيه على مصر بهدف دون رد سجله كيليتشي إيهياناتشو. وقدم نسور نيجيريا أداء رائعا في مواجهتي السودان وغينيا بيساو، ما جعل الجميع يرشحه للفوز باللقب. ويعد المنتخب الوحيد في المجموعات الست، الذي حقق العلامة الكاملة.

