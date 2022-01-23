loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اليوسف: ركلتا الجزاء صحيحتان %100


أشاد رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف بتأهل فريقه الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ولي العهد عقب الفوز على القادسية بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم أول من امس على ستاد جابر.وقال اليوسف في تصريحات إعلامية ان فريقه فاز على خصم كبير سبق ان تغلب عليه في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (3 -2)، مضيفا ان السالمية تفوق في المباراتين بكامل مجرياتهما واستحق الفوز فيهما عن جدارة واستحقاق، ومشيرا الى ان ركلتي الجزاء اللتين احتسبتا لفريقه في مباراة الاول من أمس صحيحتان 100%. وقدم شكره للاعبين الذين بذلوا مجهودا كبيرا في اللقاء، ومضيفا ان فريقه سيواجه خصما كبيرا في الدور ربع النهائي وهو النصر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة