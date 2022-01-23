اليوسف: ركلتا الجزاء صحيحتان %100

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أشاد رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف بتأهل فريقه الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ولي العهد عقب الفوز على القادسية بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم أول من امس على ستاد جابر.وقال اليوسف في تصريحات إعلامية ان فريقه فاز على خصم كبير سبق ان تغلب عليه في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (3 -2)، مضيفا ان السالمية تفوق في المباراتين بكامل مجرياتهما واستحق الفوز فيهما عن جدارة واستحقاق، ومشيرا الى ان ركلتي الجزاء اللتين احتسبتا لفريقه في مباراة الاول من أمس صحيحتان 100%. وقدم شكره للاعبين الذين بذلوا مجهودا كبيرا في اللقاء، ومضيفا ان فريقه سيواجه خصما كبيرا في الدور ربع النهائي وهو النصر.

