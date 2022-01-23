السالمية أقصى «الأصفر»

محلية

أقصى السالمية منافسه القادسية من كأس ولي العهد مبكراً، وذلك بالفوز عليه 2 - 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاول من امس على ستاد جابر الدولي ضمن الدور التمهيدي الذي شهد أيضًا فوز الصليبخات على برقان بهدف نظيف.

وانضم السالمية والصليبخات إلى قائمة الأندية المتأهلة الى الدور ربع النهائي وهي الفحيحيل والنصر والساحل وخيطان، بينما تأجلت مباراتا العربي مع التضامن، واليرموك مع الشباب.

وخاض الأصفر اللقاء مفتقدًا أكثر من عنصر أبرزهم النجم بدر المطوع وصالح الشيخ وخالد إبراهيم والجامايكي روماريو وليامز بسبب اصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى خالد الرشيدي وأحمد الظفيري الموقوفين، وأحمد الرياحي الذي يعاني من وعكة صحية. في المقابل، شهدت تشكيلة السالمية مشاركة الوافد الجديد العاجي جمعة سعيد المنتقل الى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وافتتح السالمية التسجيل مبكرًا عبر رأسية البرازيلي اليكس ليما الذي تابع عرضية فواز عايض وحولها إلى المرمى (2). وكاد مواطنه باتريك فابيانو أن يعزز تقدم الفريق عندما انفرد بالحارس مبارك الحربي الذي نجح في التصدي لكرته (9).

ولم يشهد الشوط الأول أي رد فعل من القادسية الذي اكتفى لاعبوه ببعض الهجمات الخجولة، لينتهي الشوط بهدف سلماوي نظيف.

وسجل عيد الرشيدي هدفًا في الدقيقة 56 لكن الحكم هاشم الرفاعي الغاه بداعي التسلل بعد مراجعة تنقية حكم الفيديو المساعد (فار). ثم لجأ للتقنية لاحتساب ركلة جزاء للسالمية بعد اعاقة مدافع القادسية علي فايز للاعب فواز عايض الذي سدد الركلة نجح الحارس مبارك الحربي في تصدى لها وحرم السالمية من تسجيل الهدف الثاني (68). لكن الهدف الثاني جاء بعد 5 دقائق من ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم اثر لمسة يد على يوسف الحقان، ترجمها فابيانو بنجاح وسط احتجاجات لاعبي القادسية (73). وكاد البديل حسين الموسوي ان يضيف الهدف الثالث للسماوي لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 82، في المقابل فشل القادسية في الوصول إلى مرمى الحارس أحمد عادي لتنتهي المباراة بفوز السالمية وبلوغه دور الثمانية وخروج مبكر للقادسية.

