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الفهد: لعبنا ضد الاتحاد والتحكيم.. والسالمية


اعتبر رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد أن الأخطاء التحكيمية التي حدثت في المباراة التي خسرها الأصفر أمام السالمية 0-2 أول من أمس «متعمدة»، مضيفا أن هذه الأخطاء أهدرت مجهود اللاعبين والجهاز الفني، وأصابت الجماهير بالإحباط. وتابع الفهد في تصريحات إعلامية عقب الخسارة أن الأصفر لعب اول من امس ضد اتحاد الكرة والتحكيم والسالمية، مضيفا بقوله: «اليوم شاهدنا مباراة حلوة فيها شبه كبير من كرة القدم ولكن لا أعلم ما هذه اللعبة وما اسمها».وأردف قائلا: «أنا حزين من أجل الجمهور القدساوي واللاعبين الذين يتدربون ويتعبون طوال العام وفي النهاية هذا ما يحدث».


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