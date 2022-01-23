القادسية أكبر من الجميع.. والبكاء لن يصنع إنجازاً

محلية

مازال القادسية من مباراة لأخرى ومن بطولة لأخرى يواصل اخفاقاته المستمرة في المواسم السبعة الاخيرة، واول من امس اقصي من كأس ولي العهد على يد السالمية بالخسارة امامه 0-2. وهذا يعد اخفاقا جديدا امام انظار مجلس الادارة الذي يتحمل المسؤولية كاملة بما انه جرت العادة ان الهزيمة تقع مسؤوليتها على الاطراف الثلاثة الادارة والجهاز الفني واللاعبين. الا ان الوضع في القادسية مغاير فالمسؤولية تقع بشكل كامل على الادارة وذلك لكونها لم تعد قادرة على اداء الواجبات المطلوبة منها وهي لاتتوقف على فريق الكرة بل الامر ينسحب على جميع الالعاب التي تعاني من التراجع السريع في الانجازات الا ان فريق الكرة يعتبر الواجهة الفعلية للنادي ومن خلاله يتم الحكم على نجاح الادارات وفقا لما يحققه من بطولات ومراكز متقدمة. وما آلت اليه الاوضاع في القادسية من صنع مجلس الادارة وليس من طرف خارجي فكثيرا ما تبرر الادارة انها محاربة وان كان فعلا مثل هذا الامر حدث ومازال يحدث ليس مع فريق الكرة الذي تعرض للظلم في الكثير من المرات من قبل التحكيم وقرارات لجان الاتحاد، كما ان الفرق الاخرى ايضا تواجه نفس المشاكل مع الاتحادات وقراراتها لكن ذلك لايعني ان مجلس الادارة يظل عاجزا عن التعاقد مع محترفين لفريق الكرة على مستوى عال يخلقون الاضافة ولاينتظرون لمن «يتصدق» عليهم من خلال جلب محترفين مستوياتهم عادية.

وكل متابع يرى ذلك الا ادارة القادسية ومن بيده القرار يرى العكس حيث يعتبر المحترفون الموجودون الافضل وسوء الاختيار لا يتوقف على ذلك بل حتى التعامل مع اللاعبين المحليين حيث وصل الامر الى التفريط بافضل اللاعبين من ابناء النادي رضا هاني وسلطان العنزي وسيف الحشان لاسباب لاتتعلق جميعها بالجوانب المادية بل ان اسلوب المكابرة كان يقف وراء الرحيل وبرحيلهم لم يعملوا على ايجاد البديل لسد مكانهم وفي نفس الوقت الادارة تعاقدت مع المدرب الجزائري خير الدين مضوي الذي اتبع طريقة جديدة ليكون عاملاً سلبياً يضاف لصورة الفريق الباهته بذريعة ان الفريق في طور البناء. ولم نر اي عنصر يتعلق بذلك مثل اتاحة الفرصة للوجوه الشابة فما زالت العناصر ذاتها لم تعد نفسُها قادرة على استكمال المباراة وحتى خبرتها غير مفيدة يستثنى منها فقط بدر المطوع. ولذلك على ادارة النادي وتحديدا الرئيس الشيخ خالد الفهد ونائبه رئيس جهاز الكرة الشيخ فهد طلال ان يكونوا واقعيين وينظروا الى حال النادي ككل. فالقادسية ليس اي ناد فهو قلعة صيتها يتجاوز حدود الوطن ومن يدير مثل هذه القلعة عليه ان يحسن العمل ويجمع ولايفرق ويبذل الجهد والمال فالحياة اصبحت مادة «ادفع» تحصد غير هذا لاينفع فالبكاء والمظلومية المستمرة لن تحقق انجازا قد تجد التعاطف مرات لكن الوضع بات مكشوفا في النادي وامام الجميع فليس هناك عمل سليم وهذا ما جعل الكل يتجرأ ويتطاول على القادسية ومن ثم عليهم ان يدركوا جيدا أنهم لن يجدوا التعاطف فالقادسية بمكانته الرفيعة يساعد أياً كان يشغل الادارة على الابداع فقط يتطلب منه ان يدير اللعبة حسب الاصول ويضخ المال فالاندية الكبار لاتحتاج سوى ذلك.

