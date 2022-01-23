انسحاب العوضي أمام منافسه الإسرائيلي في «تنس دبي الدولية»

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انسحب اللاعب الكويتي الناشئ محمد العوضي أمام لاعب الكيان الصهيوني في البطولة الدولية للمحترفين للتنس في فئة «تحت 14 سنة» التي تقام في مدينة دبي الإماراتية. مؤكدا ثباته على موقف بلده الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية، وعدم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب. وجاء هذا القرار من اللاعب المصنف التاسع على قارة آسيا لفئة الناشئين في الوقت الذي كان متجها فيه لخوض منافسات الدور النصف النهائي من البطولة الدولية.

بدوره، قال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة علي الديحاني، إن قرار انسحاب العوضي من المباراة كان قراراً جماعياً سواء من قبل اللاعب أو اتحاد التنس بشكل عام، برئاسة الشيخ أحمد الجابر، الذي وجّه فوراً بالانسحاب من المباراة. وذكر الديحاني أن القرار في مثل هذه المناسبات ثابت وواضح، وهو عدم خوض أي مباراة أمام لاعب يمثل الكيان الصهيوني.

