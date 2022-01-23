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خسارة «أزرق اليد» أمام البحرين

زيد خلف
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الأحد 23 يناير 2022

خسر منتخب كرة اليد امام البحرين 15-29 في اللقاء الذي جمعهما امس ضمن المجموعة الاولى في الدور الرئيسي في البطولة الاسيوية المقامة في مدينة الدمام السعودية لغاية 31 يناير الحالي والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2023 في بولندا والسويد. وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب ايران على نظيره العراقي 28-25.
ويتأهل الاول والثاني من المجموعة الى الدور نصف النهائي فيما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية مباراة فاصلة لتحديد المتأهل الخامس الى المونديال الى جانب الاربعة المتأهلين الى نصف النهائي. وسيطر منتخب البحرين على اللقاء منذ البداية وانهى الشوط الاول بفارق كبير 17-8. قبل ان يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه 15-29.


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