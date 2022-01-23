أسباب الهبوط الحاد في مستوى الفرق

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كلنا نعلم بأنه لا يوجد فريق كرة قدم في العالم باستطاعته الحفاظ على مستواه الفني او تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية المستمرة، فلا بد أن تتخلل الانتصارات بعض العثرات على مستوى الأداء أو النتائج، حتى ان بعض الأندية قد تعاني من هبوط حاد في المستوى وليس مجرد هبوط نسبي، ويرجع ذلك الى أسباب كثيرة ومن أبرزها:

1- الإصابات: فهي عامل مؤثر على نتيجة فريق كرة القدم ومستواه الفني فكم من فريق أصيب فيه لاعبون مؤثرون ونرى مستواه ونتائجه محكومة بعودة هؤلاء اللاعبين من إصاباتهم، ولهذا فإن الإصابات تحبط الفريق ككل لأنه قد يكون اللاعب المصاب وجوده يعطي دفعة معنوية وقيمة فنية للفريق مقارنة بالبقية .

2- الضغوطات: وقد تكون تلك الضغوطات إيجابية او سلبية وهي سلاح ذو حدين فكثير من الأندية تتوجه للاستفادة منها لرفع أداء الاعبين، حيث الذى تراه دائما يلعب تحت الضغط مطالبا بالفوز نتيجة لادائه وقوته واللاعبون يعلمون ان الجماهير تثق بفريقها وتطالبه دائما بالفوز وهنا يكون دور المدرب في استثمار تلك الضغوطات بشكل فعال.

3- احتدام المنافسة وضغط النقاط: عندما يكون الفريق مطالبا بالنقاط الثلاث تجنبا للابتعاد عن دائرة المنافسة تصبح النتيجة هي الهاجس الأول والاهم ويصبح المستوى شيئاً ثانوياً لا أهمية له وهذه الاستراتيجية مفيدة كنتائج وأرقام ولكن كمستوى وأداء فني لا تلبي طموح الجماهير لمشاهدة كرة قدم جميلة .

4- الجمهور: جماهير كرة القدم اللاعب رقم 12 في أرض الميدان وهى عامل مؤثر على مستوى الفريق خاصة وان كانت تتميز بالوفاء ومتابعة فريقها بالسراء والضراء وتتحلى بالروح الرياضية وتقبل الخسارة وألا تكون جماهير نتائج وبطولات.

5- الإعلام: الاعلام له دور في تدني مستوى اندية كرة القدم ولاعبيها خاصة عندما تسلط الأضواء على مشاكل اللاعبين الخاصة خارج المستطيل الاخضر ما ينعكس سلبا على أداء اللاعبين والفريق ككل.

6- التدخل في عمل المدرب : فعند التدخل في أمور الفريق الفنية والتكتيكية والخططية ووضع تشكيلة اللاعبين يصبح دور المدرب هامشياً وتلغى شخصيته القيادية ما ينعكس على مستوى الفريق سلبا اما عندما تترك الحرية للمدرب باتخاذ القرارات في الفريق وعدم التدخل بعمله فهذا يعطيه مساحة واسعة لفرض شخصيته القيادية على ارض الملعب من خلال خططه وادائه مع اللاعبين.

