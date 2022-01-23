الأصفر للثأر من الجهراء في «السلة»

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تبرز اليوم مواجهة القادسية مع الجهراء في 08:30 مساء في انطلاق منافسات القسم الثاني من دوري كرة السلة، كما يلعب ايضاً الكويت مع القرين في 04:30، وكاظمة مع برقان في 06:30، وتقام المواجهات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط يليه الكويت 9 ثم الجهراء 8 يليهما القادسية والقرين وبرقان بـ6 نقاط لكل منها. وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى للدور نصف النهائي اذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمس مواجهات ثم يتأهل الفائز في ثلاث مواجهات الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما سيهبط صاحب المركز الاخير في الدوري التمهيدي مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى. وفي لقاء الجهراء مع القادسية يسعى الأول الى تعويض خسارته في الاسبوع الماضي امام كاظمة فيما يحاول القادسية تحقيق الفوز واللحاق بفرق المقدمة لا سيما بعدما فسخ تعاقده مع المدرب التونسي قاسم الورشفاني والتعاقد مع المكسيكي جيوفاني ريفرا كما فسخ ايضاً تعاقده مع محترفيه الاميركيين توري موري ورونالد دلف والتعاقد مع مواطنيهما ايزيا رايت وانتوني يونغ.وفي اللقاء الثاني يطمح الكويت حامل اللقب الى تحقيق الفوز على القرين لا سيما بعد ان دعم صفوفه بالبورتريكي والتر هاغ الذي يملك مهارات كفيله بقيادة فريقه لتحقيق الفوز في الوقت الذي يسعى به القرين الى مجاراة منافسه وتحقيق مفاجأة من خلال الفوز على حامل اللقب. وفي المواجهة الأخيرة التي تجمع كاظمة المتصدر مع برقان يأمل بها البرتقالي في تحقيق الفوز ومواصلة الصدارة ولكن محاولاته ستصطدم بقوة وصلابة منافسه الذي كان نداً قوياً في جميع مبارياته التي خسرها في القسم الأول.