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احتجاجاً على القيود الصحية المفروضة على القطاع الثقافي، تحولت عشرات المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية مؤقتا إلى صالونات حلاقة وصالات رياضية في مختلف أنحاء هولندا. واعتنى حلاق واثنان من فناني الأظافر بالزوار بين أعمال فنية لا تقدر بثمن في متحف فان غوخ في أمستردام، فيما نصب اثنان من الحلاقين كرسييهما على خشبة مسرح «كونسيرت خيباو»، أبرز قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة. ويندد القطاع الثقافي الهولندي بالإغلاق المستمر للمؤسسات الثقافية فيما رفعت القيود عن المحال والمهن التي تتطلب احتكاكا مباشرا مع الآخرين، مثل صالونات الحلاقة. وقالت مديرة متحف فان غوخ إميلي غوردنكر «أردنا أن نوضح أن زيارة المتحف آمنة ويجب أن نفتح أبوابنا». وأكد أحد زبائن الحلاق أنه حضر إلى المكان دفاعاً عن الثقافة.