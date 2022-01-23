عندما يحكم الإفتاء!

الاخيرة

منذ 1400 عام مع بدء الدولة الأموية وانتهاءً بالدولة العثمانية وامتدادها الدولة التركية القائمة ومثلها مصر مرسي وتونس الغنوشي أو مغرب بن كيران ومثلها بقية الدول الإسلامية في جميعها تحكم بالقوانين الوضعية حيث يسمح ويمارس فيها ما يرفضه الإفتاء مثل الربا أو الخمور أو لبس المايوهات.. إلخ.

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وقد كتب حبيبهم د. عبدالله النفيسي كتاباً تقطر من أوراقه الدماء أسماه «عندما يحكم الإسلام» ملأه بالروايات التي تدعي أن رسول الرحمة أمر باغتيال مخالفيه وكان المصدر سيرة ابن هشام الذي لم تعرف عنه العصمة والقدسية وأن رواياته عن حقبة النبوة منزلة من السماء، ومع ذلك لم نسمع بانتقاد واحد لذلك الكتاب الذي استند لروايات وجدها أعداء الإسلام قرينة ودلالة للقول بأن الإسلام يشجع الإرهاب واغتيال مخالفيه في الرأي بدلاً من محاججتهم...

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وفي وقت يعتبر القانون في الدولة المدنية «ملزماً للجميع»، يعتبر الافتاء وهو اجتهاد بشري يخطئ ويصيب ملزماً فقط لأصحاب دين ومذهب المفتي وليس لأتباع الديانات والمذاهب الأخرى، ونذكر في هذا السياق فتاوى عدم دخول الملائكة البيوت التي فوقها دش الفضائيات «كيف عرفوا؟!» وفتوى الشيخ صالح اللحيدان بجواز قتل مُلَّاك الفضائيات «ومنهم حكام ورجال أعمال» بحجة أنهم مفسدون في الأرض والانتهاء بتملك مشايخ الدين أنفسهم الذين أفتوا بالمنع لقنوات فضائية وتقديمهم البرامج عليها وخرج علينا شيخ دين كويتي ممن قالوا بتلك الفتوى ومعه ابنته وهي مذيعة على إحدى الفضائيات والسؤال ماذا لو التزم أحد بتلك الفتوى، وقتل أحد أصحاب الفضائيات وحُكم عليه بالإعدام أو المؤبد وشاهد من أفتى وهو يمتلك ويقدم البرامج على الفضائيات؟

وكمثال لا للحصر على ما سيجري لو استفتينا دار الافتاء في أمورنا الدنيوية فما حكم الافتاء في شخص قُبض عليه وهو يبيع ويشتري العبيد ويتسرّى بالجاريات؟ وهي أمور تعاقب عليها القوانين الوضعية ويسمح بها الافتاء، وما الرأي في مسؤول داخلية قرّر إخراج الزُّناة والسُّراق من السجون إلى الساحات العامة لرجمهم وقطع أيديهم؟ وماذا لو قرّر وزير الخارجية الانسحاب من «U.N» التي حررتنا وتضمن أمننا كونها تمنع الحروب والجهاد؟ وما رأي الافتاء في قرار يفرض على وزير المالية إغلاق جميع البنوك وسحب كل أموال هيئة الاستثمار كونها تستثمر بالفوائد وتدفع الضرائب «المكوس»؟ وقرار آخر من الافتاء حول صحة إغلاق الكنائس وفرض الجزية أو إعلان الكويت الجهاد والحرب على الدول غير المسلمة؟!

إن خلط مسار الدول المدنية وقوانينها بمسار دولة الافتاء يضر بالدولة المدنية ويضر بالافتاء معاً وكان الإسلام في عهوده الأولى يبتعد رجاله عن الافتاء وأصبح البعض يتسابق هذه الأيام إلى حكم الدولة بالفتوى.

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آخر محطة:

أحكام الإسلام وحدوده في قضايا الربا والسرقة والحرابة.. إلخ معروفة بالضرورة ومن ينكرها معروف حكم الإسلام فيه لذا فإما أن نبعد مسار الدولة المدنية عن مسار الافتاء خدمة للاثنين وحرصا على مصالح الإسلام والمسلمين وإمّا في المقابل أن نأخذ ببعض تلك الفتاوى التي يصدر بعضَها متشددون لا ينظرون في فقه الواقع ونعلن الجهاد على دول أقوى منا بملايين المرات وتملك الأسلحة النووية بينما لم نصل حتى لصناعة السكين والرمح ونقبل بقرارات دولية بمقاطعة دولنا وحصارنا وحربنا كما حدث مع دولة الخلافة الداعشية التي لم ينتقد أحد منهم أعمالها إبّان انتصارها ولم يكفروها حتى اليوم، ونحن دول تستورد منهم الغذاء والدواء ومولدات الكهرباء ومحطات تقطير الماء والمكيفات والثلاجات ولم يقل لنا أحد متشددينا الذين لم يدخلوا بلداً إلا دمروها وتسببوا بسفك دماء أبنائها و.. هُزموا بالنهاية كيف لنا أن نعيش؟!

