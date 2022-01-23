«جمعية النزاهة»: مطمئنون لجهود الجابر في مكافحة الفساد

وطن النهار

أكدت جمعية النزاهة الوطنية اطمئنانها لجميع «الإجراءات الإصلاحية وجهود مكافحة الفساد التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي وبالذات ما يتعلق بصفقة اليوروفايتر والملاحظات السابقة لديوان المحاسبة التي أُحيلت جميعها الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد منذ تولي وزير الدفاع المسؤولية».

واعتبرت في بيان لها أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها وزارة الدفاع بقيادة وزير الدفاع العلي تؤكد المضي قدما على نهج وزير الدفاع الأسبق المغفور له الشيخ ناصر الصباح واستكمال جهوده في الملفات التي تعامل معها، وتدعو الجمعية الجميع وخاصة السلطة التشريعية لدعم تلك الإجراءات الإصلاحية ودعم جهود مكافحة الفساد التي تقوم بها وزارة الدفاع. وقالت «تابعت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية الاستجواب المقدم للوزير وراجعت كل الردود على نقاط الاستجواب المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وما تضمن من كشف لجهود الوزير في تعزيز النزاهة والمساءلة التي جمعيها محل ارتياح وتقدير من المجتمع المدني، حيث تلخصت أهم الاجراءات الإصلاحية التي قام بها وهي «تصدي الوزير لجميع ملاحظات ديوان المحاسبة السابقة مع إحالة بعض الملاحظات للتحقيق، متابعته لنتائج لجنة التحقيق في شأن صفقة اليوروفايتر والتي أحيلت للنيابة العامة في 21 يناير 2020، وإلحاقه كتاب للنيابة العامة حول نتائج لجنة التحقيق في شأن صفقة اليوروفايتر في 16 يونيو 2021، فضلا عن إحالته التقرير النهائي للجنة التحقيق في شأن صفقة اليوروفايتر يتضمن جميع الشبهات إلى هيئة مكافحة الفساد كما قام بإصدار كتاب آخر لهيئة مكافحة الفساد للمتابعة بتاريخ 2 سبتمبر 2021، وتشكيل فرق عمل وزارية لتسوية أرصدة العهد و الأمانات بالوزارة كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة خلال أشهر محدودة.

وقالت: تعتبر وزارة الدفاع في عهد الوزير الحالي الأكثر إنجازاً من بين جميع الوزارات في تسوية أرصدة العهد كما يعتبر حساب العهد الان هو الأقل في تاريخ الوزارة.

واشار الى تنازل وزارة الدفاع عن أراض للوزارات الأخرى يحقق المصلحة العامة في الانتفاع من هذه الأراضي بالذات قرار الوزارة الموافقة على التنازل عن أرض المعسكر في منطقة سعد العبدالله لصالح مؤسسة الرعاية السكنية الذي يمثل مبادرة مقدرة من وزارة الدفاع لصالح المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.

وخلصت إلى دعمها لجميع الإجراءات التي اتخذها العلي، مطالبة هيئة مكافحة الفساد بسرعة استكمال تحقيقاتها في الملفات التي قدمها الوزير للهيئة، وإحالة من تثبت عليه الإدانة الى النيابة العامة».

الى ذلك كشفت مصادر برلمانية عن ان انعقاد جلسة مجلس الامة اليوم في حكم المؤكد حتى الآن، وهي التي يعول على تعاون السلطتين فيها من اجل ضمان تجديد الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.

