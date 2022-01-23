«هيئة الاتصالات»: 80 % من خدمات الإنترنت عادت إلى وضعها الطبيعي

وطن النهار

أعلن مدير إدارة الوصلات الدولية في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات جمال صادق أن الهيئة نجحت في إعادة نحو 80% من خدمات الانترنت إلى وضعها الطبيعي. وكانت الهيئة أعلنت أن الكابل البحري الدولي فالكون التابع لشركة جي سي اكس GCX تعرض لقطع خارج المياه الاقليمية الكويتية ما أدى إلى ضعف خدمات الانترنت في البلاد. وأفاد صادق أن إصلاح الكابل البحري سيستغرق وقتاً بحسب الإجراءات الطويلة التي تحتاجها هذه العملية.

وأوضح أن هيئة الاتصالات في الكويت قامت بإعادة توجيه الدوائر الدولية المستخدمة على كابلات بحرية أخرى، وعادت نحو 80% من الخدمات لطبيعتها.

