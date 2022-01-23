loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«هيئة الاتصالات»: 80 % من خدمات الإنترنت عادت إلى وضعها الطبيعي


أعلن مدير إدارة الوصلات الدولية في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات جمال صادق أن الهيئة نجحت في إعادة نحو 80% من خدمات الانترنت إلى وضعها الطبيعي. وكانت الهيئة أعلنت أن الكابل البحري الدولي فالكون التابع لشركة جي سي اكس GCX تعرض لقطع خارج المياه الاقليمية الكويتية ما أدى إلى ضعف خدمات الانترنت في البلاد. وأفاد صادق أن إصلاح الكابل البحري سيستغرق وقتاً بحسب الإجراءات الطويلة التي تحتاجها هذه العملية.
وأوضح أن هيئة الاتصالات في الكويت قامت بإعادة توجيه الدوائر الدولية المستخدمة على كابلات بحرية أخرى، وعادت نحو 80% من الخدمات لطبيعتها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة