محافظ العاصمة: إخلاء 220 عقاراً من العُزاب الوافدين

وطن النهار

كشف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد عن آخر إحصائية تتعلق بإزالة مخالفات البناء وإخلائها من مستغليها لاسيما التي تتكدس بها العمالة المخالفة من العزاب الوافدين، حيث بين بأن الحملات الأخيرة أسفرت عن إخلاء 220 عقاراً من سكن العزاب كلي وجزئي من بين 321 إنذاراً لملاكها مع وجود 38 عقاراً أبدوا رغبتهم في هدمها منذ انطلاق الحملات.

وقال خلال زيارته الميدانية إلى منطقة بنيد القار ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق إلى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة إن هذه الجهود الكبيرة تمت منذ بداية الحملات على مختلف مناطق المحافظة، بالتعاون مع بلدية الكويت ممثلة بفريق طوارئ بلدية العاصمة وعلى رأسهم رئيس الفريق زيد العنزي، إضافة إلى دور فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقيادة نائب رئيس فريق الضبطية القضائية المهندس أحمد الشمري في وقف المخالفات.

وأضاف أننا نسير في خطين متوازيين الاول هو إزالة المخالفات والتعديات من مختلف مناطق محافظة العاصمة والآخر نسعى إلى تجميل العاصمة.

