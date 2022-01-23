«البلدي» يبحث تخصيص منطقة سكنية جديدة في الأحمدي

وطن النهار

يبحث المجلس البلدي في جلسته اليوم اقتراح العضو حمدي نصار بشأن تخصيص منطقة سكنية جديدة في المنطقة الجنوبية بحيث تمتد المنطقة المقترحة من بعد اسطبلات الأحمدي وصولاً إلى معسكرات الحرس الوطني في محافظة الأحمدي، كما يبحث اقتراح العضو مشعل الحمضان بشأن تعديل المادة السابعة من لائحة تراخيص اشغالات الطرق والميادين والساحات العامة على أن «لا تزيد مدة الترخيص عن سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة. وسيناقش المجلس طلب الجمعية الجغرافية الكويتية للانضمام تطوعياً كجهة استشارية للجان المجلس البلدي، والكتاب المقدم بشأن الأنشطة البشرية الخطأ التي تؤدي إلى خلل وتدهور شديد في البيئة البرية.