نسب النجاح للعلمي %82 والأدبي %74 والديني %74

وطن النهار

فيما يختتم اليوم طلبة القسم العلمي اختباراته النهائية للفترة الاولى من العام الدراسي 2021/2022 بمادة الكيمياء، سجلت وزارة التربية نسب النجاح في اختبارات المجالات الدراسية المنتهية، حيث بلغت النسبة العامة الاولية في القسم العلمي 81.65 في المئة وفي القسم الأدبي 74.10 في المئة، بينما بلغت في التعليم الديني 73.55 في المئة.

في هذا السياق، أعلن النائب الاول لاختبارات الكنترول العلمي يوسف النجار، نسبة النجاح الأولية في اختبارات الفترة الدراسية الأولى المنتهية للعام الدارسي 2021/2022، مشيرا إلى نسب النجاح بلغت في اختبار الرياضيات 65.79 في المئة، وفي اللغة العربية بلغت 92 في المئة، والفيزياء 79.7 في المئة، والتربية الإسلامية 93.44 في المئة، والأحياء 77.3 في المئة.

وأكد النجار لـ «النهار»، أن الكنترول انتهى من تصحيح ومراجعة اختبارات المواد الدراسية المنتهية باستثناء اختبار اللغة الأنكليزية، حيث تعمل اللجان في قدم وساق على أعمال التصحيح والمراجعة والتأكد من تجميع الدرجات النهائية، والمتوقع الانتهاء منها مساء اليوم (أمس)، مشيرا إلى أن اجمالي عدد الطلبة المسجلين في الصف الثاني عشر في القسم العلمي يبلغ 26 ألف و96 طالبا وطالبة.

وقال النجار، ان اللجان داخل الكنترول تعمل وفق الاشتراطات الصحية اللازمة والمتبعة التي نصت عليها السلطات الصحية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة، مؤكدا أنه تم توفير المعقمات والأدوات اللازمة في مختلف اللجان الموزعة داخل الكنترول.

وأشار إلى أن الكنترول يعمل على إعداد احصائية يومية بحالات الحرمان والمتخلفين عن الاختبارات، في حين تعمل اللجان على تجميع الدرجات واعتمادها بعد المراجعة والتدقيق، وذلك على مستوى الاختبار وكذلك على مستوى الأعمال والاختبار، إذ نعمل على رصد النتائج النهائية لكل مادة دراسية، مبينا أن اليوم يعتبر آخر يوم اختبار لطلبة القسم العلمي بمادة الكيمياء والذي ستباشر اللجان في عملية التصحيح فور وصولها.

وفي ذات السياق، علمت «النهار» أن كنترول العلمي سجل نسب النجاح الاولية في الاختبارات المنتهية، مبينة أنه نسبة النجاح بلغت في اختبار اللغة الفرنسية 67.01%، وفي اللغة العربية 73.09%، وفي البيئة والتنمية المعاصرة، 73.58%، والتربية الإسلامية، 82.74% وذلك بنسبة نجاح اجمالية بلغت 74.10%. وأشارت إلى أن نسبة النجاح الاجمالية بلغت للتعليم الديني في الاختبارات المنقضية 73.55 في المئة، بواقع 90.93% في التفسير، و73.14% في النحو والصرف، و91.40 في الحديث الشريف، و65.18% في اللغة الاجنبية، و92.14% في القراءة والتعبير، و83.73% في الفقه التحريري، و91.91% في الأدب والنصوص.

