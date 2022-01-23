بنك الائتمان: الأعمال الممتازة بلغت مليونا و300 ألف دينار

وطن النهار

أعلن بنك الائتمان عن صرف مكافأة الأعمال الممتازة لسنة 2021 بإجمالي مبلغ (مليون وثلاثمئة الف دينار).

وتقدم نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الكوادر الوطنية الشابه الطموحة التي أبلت بلاء حسنا وعملت على قدم وساق وفق استراتيجية البنك فبجهود الكوكبة الشبابية حقق البنك إنجازات غير مسبوقة حيث تمكن البنك من المشاركة في إكسبو 2020 دبي لعرض خدماته المتميزة في التحول الرقمي (Digital Transformation) وأيضا عرض خدمتي القرض العقاري والقرض الاجتماعي الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence).

وذكر المضف أن الكوادر الوطنية عملت بجهود حثيثة متواصلة من أجل كويت اليوم وكويت المستقبل وأعرب عن فخره بشباب وشابات الكويت الذين سطروا أعظم معاني العطاء والإخلاص والاجتهاد من أجل رفعة الكويت متمنيا لهم عاما مليئا بالنجاحات والتوفيق

