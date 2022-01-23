جمعية المعلمين: استقالة المضف صدمة للميدان التربوي

وطن النهار

عبَّرت جمعية المعلمين عن أسفها واستغرابها للاستقالة التي تقدم بها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف مشيرة في بيان لها إن هذه الاستقالة وبغض النظر عن دوافعها وأسبابها، إلا إنها شكلت حالة من الصدمة للميدان التربوي بشكل عام الذي تنفس الصعداء بثبات حالة الاستقرار بعد التجديد للوزير ضمن الحكومة الجديدة في ديسمبر الماضي، والنأي بالوزارة من الدخول في رهانات جديدة على مستوى قيادة دفتها في ظل الظروف التي تمر بها.

وأضافت الجمعية أنها وإن كانت غير معنية بشأن الاستقالة من الجانب السياسي والبرلماني، وخلفية استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر، إلا إن ما يهمها بالدرجة الأولى الواقع التربوي، والحاجة الماسة لضمان الاستقرار فيه، وإن توقيت الاستقالة للدكتور المضف والذي تكن فيه كل التقدير والاحترام، جاء في ظل ظروف صعبة للغاية مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، والحاجة الماسة لتهيئة كل مسلتزمات وخطط الاستعداد للفصل الدراسي الثاني ضمن خطة العودة الآمنة مع بروز تحد كبير لمواجهة التزايد الكبير والقياسي في انتشار جائحة كورونا، إلى جانب الحاجة الماسة لحسم العديد من القضايا والمسائل المهمة والعالقة.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها على ضرورة أن ينظر إلى واقعنا التربوي بشكل مغاير يضع مصلحة مسيرتنا التربوية فوق كل اعتبار.

