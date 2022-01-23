القناعي: نثمن بسط سلطة القضاء على «الجنسية»

وطن النهار

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور شملان القناعي، أن الجمعية تثمن اعتزام مجلس الأمة عقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة المقترحات بقوانين بشأن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية بتعديل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية وتعديل المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

وقال القناعي: ترى الجمعية أن أهمية الموضوع تأتي من منطلق تكريس مبدأ العدالة والشفافية لقضية حساسة تهم الوطن والمواطن وتسعى لتأصيل حقه في الدفاع عن نفسه أمام مرفق شامخ كمرفق القضاء، وهو ما يؤصل ويؤكد مبدأ أنه لا أحد فوق القانون ويعكس رؤية وحرص القيادة السياسية على ترسيخ هذه المفاهيم، متابعا : كما يدعم هذا التوجه قيمة المواطنة والهوية الوطنية ويعزز حمايتها واحترامها، وعليه تدعو الجمعية كل النواب إلى حضور هذه الجلسة وتناشد كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعاون والنهوض بمسؤولياتهما لما فيه مصلحة ورفعة الوطن والمواطنين.

