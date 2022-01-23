«الأوقاف» تشرف على هيئة القصّر والقوى العاملة تحت عباءة «نزاهة»

وطن النهار

صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون القُصّر الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

نص المرسوم على أن ينقل الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون القُصّر، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 المشار اليه.

وصدر مرسوم بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، وجاء فيه يلحق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.

كما صدر مرسوم ثالث بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جاء فيه ينقل الى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار اليه.

