وزارة الأشغال: طريق بـ 6 حارات لربط الصبيّة وجنوب المطلاع

وطن النهار

تواصل وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري العمل في إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق القائمة ومن اهم الطرق والمشاريع التي تنفذ حاليا عقد إنشاء وإنجاز وصيانة تطوير طرق وتقاطعات لخدمة مشروع مدينة المطلاع الإسكاني حيث يعتبر أحد المشاريع الحيوية لربط مشروع المدينة بشبكة الطرق السريعة إذ يربط المدينة بطريق العبدلي السريع وطريق الصبية السريع وسوف يستوعب نحو 70% من الحجم المروري المتدفق من مشروع مدينة المطلاع.

ومن اهم مراحل هذا المشروع هو الطريق الذي سيربط بين مدينة جنوب المطلاع وطريق الصبية بطول 11 كيلومترًا حيث يعد هذا الطريق اول طريق في الكويت يتم شق الجبال له لتنفيذه الامر الذي وفرت له هيئة الطرق جميع العوامل التنفيذية من الالات المستخدمة لهذا الغرض دون اللجوء للتفجير في الموقع نظرا لعدم وجود صخور باحجام كبيرة الى جانب توفير المبالغ اللازمة لتنفيذه، ويشمل المشروع استحداث طريق جديد بعدد 3 حارات بكل اتجاه مع الأخذ في الاعتبار إضافة حارة رابعة للتوسعة المستقبلية بإجمالي أطوال نحو 20 كيلومترًا ويتكون من تقاطع واحد ذي 4 مستويات و6 جسور ونفق واحد وشبكات البنية التحتية.

وهذا العقد يعكس بعدًا استراتيجيًّا جديدًا يواكب خطة التنمية الشاملة وتطويرها، اذ ان مدة تنفيذ أعمال المشروع سوف تستغرق ثلاث سنوات، وبكلفة اجمالية بلغت 108 ملايين و450 الف دينار.

ويهدف المشروع لتسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية، ورفع مستوى الأمان على الطريق الذي يربط بين طريق العبدلي غربا، وصولا إلى مدينة الصبية شرقا، وتعزيز البنية التحتية لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني وشبكة الطرق في المنطقة الشمالية من البلاد وفقا للمخطط الهيكلي لدولة الكويت.

