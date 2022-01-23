«إحياء التراث» كرّمت طلبة حلقات «السند»

وطن النهار

نظمت جمعية إحياء التراث حفلاً لتكريم طلاب حلقة السند الحاصلين على الإجازة بروايات مختلفة من خلال مركز الهداية للتعريف بالإسلام في محافظة الفروانية التابع للجمعية. وقد حصل المكرمين على سند بقراءة القرآن كاملاً في قراءات مختلفة، يذكر بالذكر أن جمعية إحياء التراث من خلال مراكز الهداية للتعريف بالإسلام التابعة لها تقوم بتنفيذ مثل هذه الأنشطة بهدف استغلال وجود الكثير من الجاليات الأجنبية، وحاجة هؤلاء إلى من يرشدهم لدين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة بتوفير دعاة على دراية بلغة كل جالية ليسهل التواصل وتبليغ دين الله، وذلك من خلال طرح مشاريع عديدة للدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ومتابعة المهتدين الجدد، وإقامة الدروس والمحاضرات الشرعية، وتوزيع المصاحف والكتب، بالإضافة إلى تنظيم رحلات العمرة للجاليات. وأنشأت مراكز لتحفيظ القرآن الكريم تهدف في عملها إلى تفعيل دور حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتنويع أنشطتها المتنوعة إلى جانب النشاط الرئيس لها، وهو حفظ وتجويد ودراسة القرآن الكريم.