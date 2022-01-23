استراتيجية حكومية شاملة لمواجهة البيروقراطية

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن توجه حكومي لإعداد استراتيجية شاملة لمواجهة التناقض فيما بين الجهات بشأن تنفيذ المشاريع التنموية والإسراع بوتيرة الإجراءات التي تستهدف تقليص الدورة المستندية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تنفيذ المشاريع المدرجة في خطط التنمية وبما يتسق مع برنامج العمل الحكومي للفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.

وبينت المصادر أن عرقلة الإجراءات من قبل بعض الجهات وغياب التنسيق فيما بينها، يكبد المال خسائر فادحة ويؤدي إلى تطفيش المستثمرين الأجانب من العمل داخل الكويت، بل وسحب استثماراتها بسبب العقبات الإدارية وبطء الإجراءات.

وعلى الرغم من تضمين برنامج عمل الحكومة على أهمية تقليص الدورة المستندية والإسراع بوتيرة التحول الرقمي لكل الإجراءات الحكومية وتحقيق المزيد من جاذبية الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، لا تزال جهات حكومية تصر على مخالفة ما ورد في البرنامج من خطوات تنفيذية في سبيل تحقيق الاستدامة المالية عبر تنويع مصادر الدخل وتنفيذ رؤية 2035.

وبينت أن عرقلة وبطء الإجراءات يترتب عليه هدر للمال العام قدرته المصادر بمئات الملايين سنوياً، بالإضافة إلى غياب الشفافية وضبابية وضع بيئة الأعمال أمام الراغبين في الاستثمارات.

جدير بالذكر أن الكويت بدأت خطوات متقدمة في خطط الإصلاح الاقتصادي بدءاً من تفعيل دور القطاع الخاص، لكن هناك بعض الإجراءات القديمة والنظم التقليدية التي تعطل مسيرة الحكومة التنموية وتعرقل خططها الإصلاحية الرامية لرفع معدلات نمو موارد الخزانة العامة حيث إن تسريع هذه الإجراءات من شأنه أن يرفع الإيرادات المالية للخزانة العامة للدولة.

ومن المتوقع توجه الكويت لتنفيذ مشاريعها التنموية المتأخرة في ظل ارتفاعات أسعار النفط والتي لامست حاجز 90 دولاراً للبرميل وهو سعر التعادل في ميزانية العام المالي الحالي 2021/2022، وهو ما يعزز من سيولة الاحتياطي العام والدفع باتجاه تنفيذ المشاريع التنموية التي توقفت بسبب شح السيولة.

