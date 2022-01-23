شركات كبرى تنزح لـ «البورصة».. والانتعاش قادم

مال وأعمال

أكدت مصادر في البورصة ان الجهود المبذولة من شركة البورصة بشأن استقطاب شركات جديدة للإدراج في السوق بدأت تؤتي ثمارها، في جذب الشركات العائلية عبر توفير جميع المعطيات والتسهيلات.

وكشفت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات عن انها تنوي الإدراج في بورصة حيث تعتزم طرح بين 35 إلى 45% من رأسمالها، لتصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في منطقة الخليج.

وعيّنت الشركة وفقا لـ «العربية» 3 شركات عالمية ومحلية لإدارة عملية الإدراج المتوقع أن يتم في مايو المقبل في ظل استقرار الإيرادات من عمليات بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع مع مطابقة الشركة لمعايير الحوكمة ساعد في تسهيل إجراءات الادراج، حيث من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات قريباً.

وأضافت أن الهدف من الطرح هو وضع الشركة العائلية على مسار شركات عالمية عبر ادراج أسهمها البورصة، حيث يسمح لها هذا الأمر بالحصول على المزيد من الوكالات العالمية والتوسع أكثر خارج الكويت. كما سيسمح لها في عرض بياناتها المالية بشكل شفاف للمستثمرين المحليين والعالميين والبنوك، خصوصاً أنها تتعامل مع شركات عالمية في صناعة السيارات.

وخلال عام 2021 عقدت ادارة شركة بورصة الكويت لقاءات مع أكثر من 60 شركة عائلية وتجارية بهدف التواصل معها لوضع خريطة لإدراجها في السوق، لاسيما الشركات التي لديها رغبة في الالتزام بشروط وإجراءات البورصة، وقد أبدت بعضها خلال اللقاءات استعدادها للتوجه نحو الادراج بعد التواصل معها وفهم متطلباتها التي تسهل التحاقها بالسوق المالي والبعض الاخر يتفضل الانتظار لاكتمال عملية تخصيص البورصة واستجلاء تعديلات بعض شروط الإدراج؛ مثل الرسوم المفروضة وتطبيق مبادئ الحوكمة، فضلاً عن إدخال بعض المنتجات الاستثمارية الموجودة في بعض أسواق المنطقة.

وذكرت مصادر، أن هناك العديد من الشركات العائلية والتجارية النوعية يمثل انضمامها للبورصة قيمة مضافة لما لهذه النوعية من الشركات من مكانة كبيرة في اي اقتصاد، إذ تمثل في الغالب النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في أي اقتصاد، بمتوسط يفوق الـ 50 في المئة من إجمالي الشركات.

وذكرت مصادر ان اتمام ادراج شركة علي الغانم وأولاده للسيارات يفتح الباب الى مزيد من الشركات العائلية والتجارية الكبرى للانضمام إلى البورصة، في ظل الجهود المبذولة من هيئة الأسواق وشركة البورصة لتوفير بعض المزايا التي تحفزها على عملية الادراج ما سينعكس بشكل ايجابي على سوق المال ويدعم الميزة التنافسية بين الشركات، ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المالي، لاسيما بعدما أصبح على مرمى الصناديق والمؤسسات العالمية الأجنبية بفضل الترقية لأسواق مالية ناشئة مثل مورغان ستانلي وفوتسي راسل وستاندر آند بورز.

