«إيرباص» تصعّد الخلاف مع قطر

مال وأعمال

صعدت إيرباص نزاعها مع أحد أكبر عملائها، متهمة الخطوط الجوية القطرية بالتحريض على وقف تشغيل طائرات «A350» محلياً من أجل المطالبة بالتعويض عن العيوب السطحية المزعومة، وإلغاء طلب منفصل للحصول على طائرات «إيه 321 نيو».

ووفقاً لوثائق أعدتها أمام جلسة محكمة في لندن، قالت شركة إيرباص إنه «لا يوجد أساس معقول أو منطقي» للمنظمين القطريين لإيقاف تشغيل 21 طائرة من طراز «إيه 350» تديرها شركة الطيران المملوكة لدولة قطر.

وستؤكد الشركة المصنّعة للطائرة أن الخطوط الجوية القطرية «سعت إلى تدبير أو وافقت» على عدم تشغيل الطائرات لأن من مصلحة الشركة الاقتصادية أن تتوقف الطائرات عن العمل «نظراً لتأثير جائحة فيروس كورونا» عند الطلب.

وقالت شركة صناعة الطائرات إنها ألغت عقداً منفصلاً لتسليم طائرات «إيه 321» أصغر حجماً، ما يمثل ضغطاً على شركة الخطوط الجوية القطرية، في حين تستعد الدوحة لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق من 2022.

وفي حين وجد المنظمون الأوروبيون أن العيوب السطحية في طراز «إيه 350» لا تشكل أي مشاكل تتعلق بصلاحية الطائرات للطيران، فإن المنظمين في قطر أوقفوا تشغيل هذا الطراز منذ منتصف العام الماضي.

