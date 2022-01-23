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مال وأعمال

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موجة بيع تضرب العملات المشفرة


هبطت بيتكوين إلى ما دون مستوى 38 ألف دولار لتسجل بذلك أدنى مستوى لها في ستة أشهر، نتيجة لعمليات البيع واسعة النطاق التي ضربت العملات المُشفّرة. وهبطت أكبر عملة مشفرة للجلسة الثالثة على التوالي، وفقدت 8.7% ، وأغلق أكثر من 236 ألف متداول مراكزهم المالية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عمليات التسييل 867 مليون دولار، وفقاً لبيانات منصة معلومات وتداول العقود الآجلة للعملات المُشفّرة «كوين غلاس» (Coinglass). «صندوق النقد» للدول المثقلة بالديون: تحركوا فوراً حثت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الدول عالية المديونية بالدولار على محاولة تمديد آجال استحقاقها الآن لمواجهة الاضطرابات التي قد تحدث بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية. وفي مداخلة لها عبر الإنترنت خلال فعالية للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، قالت غورغييفا إن مخاوفها الأكبر هي بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل لأن %60 منها تعاني من ضائقة ديون أو في خطر أزمة ديون.


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