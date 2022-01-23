122 % امتثال «أوبك+» لخفض الإنتاج

مال وأعمال

قال مصدران من مجموعة أوبك + لـ «رويترز» إن التزام المجموعة باتفاق خفض إنتاج النفط زاد إلى حوالي 122 بالمئة في ديسمبر، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر الذي بلغ 117 %. وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن المجموعة فوّتت أهدافها الإنتاجية بواقع 790 ألف برميل يوميا في ديسمبر، في وقت وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وأنجولا صعوبات في زيادة الإنتاج.

وأوضح المصدران إن نسبة امتثال دول منظمة «أوبك» بلغت 127 % في ديسمبر كانون الأول، بينما حقق المنتجون من خارج أوبك امتثالا بنسبة 114 %.

