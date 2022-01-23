«KIB»: 4 رابحين فازوا في حملة «دينارك كيلو ذهب»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تتويج أربعة رابحين في السحوبات النهائية لحملة «دينارك كيلو ذهب»، مختتماً بذلك واحدة من أكبر حملاته المبتكرة لمكافأة عملائه، والتي أطلقت في أواخر العام الماضي ليهدي البنك من خلالها عملاءه من أصحاب حساب التوفير جوائز قيمة من الذهب.

وخلال السحب النهائي الذي أجري للفوز بجائزة الحملة الكبرى، فكان الفوز فيه من نصيب تركي خالد المطيري، حيث حصل من خلاله على كيلو من الذهب، أما عن السحب الشهري الثالث والأخير للحملة، فاز كل من جاسم عباس أكبر، وفاهم رشيد الشمري بليرة عثمانية من الذهب لكل منهما، كما ربحت وسيله هندي مرداس أونصة ذهبية. مهنئاً جميع الرابحين في حملة «دينارك كيلو ذهب» من KIB منذ إطلاقها، أعرب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي، عن سعادته لفوزهم بتلك الجوائز القيمة، آملاً في أن يكونوا قد استمتعوا بهذه المبادرة المميزة من البنك، وأن تكون قد نالت استحسانهم وأسهمت في تعزيز تجربتهم المصرفية».

كما أكد توفيقي حرص البنك على مواصلة ابتكار وتنظيم المزيد من الحملات وبرامج المكافآت على أعلى مستوى، والتي يقوم بتصميمها لتناسب اهتمامات كل شريحة من شرائح عملائه على اختلافها وتنوع أهدافها، بما يفوق توقعاتهم ويلبي تطلعاتهم، بحيث تضمن ولاءهم للبنك نظير ما يقدمه لهم من خدمات ومنتجات متميزة، مع مكافآت قيمة ومجزية.

ويجدر الذكر بأن حساب التوفير من KIB قد صمم ليلبي احتياجـات معظم الأفـراد باختلاف شرائحهم ويقــدم لهم مزايــا التوفيـر والاستثمار في آن واحد، كما أنه لا يتطلب حداً أدنى للرصيد لفتح الحساب. علاوة على تقديم ميزة الحصول على بطاقة سحب مجانية، يمكن استخدامها في أكثر من مليون جهاز سحب آلي (ATM) في كل أنحاء العالم، بما في ذلك «كي نت» ونقاط البيع.

