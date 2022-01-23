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«البترول الوطنية» سيطرت على حريق محدود


سيطرت شركة البترول الوطنية الكويتية بشكل كامل على حريق محدود نشب فجر اول من امس الجمعة في جانب من الخط الناقل للفحم البترولي بمنطقة الشعيبة الصناعية «لم يسفر عن وقوع أي إصابات».
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية المتحدث الرسمي باسم الشركة عاهد الخريف في بيان لـ (كونا) إن الحريق الذي تم التعامل معه من قبل فريق الإطفاء التابع للشركة أدى إلى إيقاف تصدير مادة الفحم البترولي مؤقتا لحين التأكد من سلامة الموقع وتقييم حالة الخط وإعادة تأهيله. وذكر الخريف أن استئناف عمليات التصدير عبر هذا الخط سيتم بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.


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