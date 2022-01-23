«أسواق المال» عدَّلت «كفاية رأس المال»

مال وأعمال

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه المنعقد بتاريخ 19/1/2022 تعديل بعض تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، حيث تضمنت التعديلات بشكل رئيسي ما يلي:

إضافة تعريف لمصطلح «الشركات المالية»، وبيان طبيعة الاستثمارات التي يمكن تصنيفها «شركات مالية».

تمديد مهلة تقديم تقارير كفاية رأس المال للفترات المالية السنوية إلى 90 يوما، وذلك لتتوافق مع مهلة تقديم البيانات المالية السنوية. إعفاء الشخص المرخص له الذي ينطبق عليه الإعفاء الوارد في المادة (2-7) من الكتاب السابع عشر، من تقديم تقارير كفاية رأس المال الربع سنوية عن الفترات المالية المرحلية.

جواز احتساب حقوق الأقلية الناشئة من تجميع البيانات المالية لأنظمة الاستثمار الجماعي القائمة والمرخصة من قبل الهيئة، ضمن حقوق الأقلية المؤهلة في رأس المال الرقابي المتوفر.

تحديد نسبة متطلبات رأس المال للاستثمارات المصنفة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (FVOCI) وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS9)، أو المصنفة استثمارات في شركات زميلة/مشروعات مشتركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28).

جواز إلزام هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم باحتساب متطلبات رأس مال لمخاطر الاستثمار بنسبة 60% على الاستثمارات التي ترى الهيئة وجود ارتفاع في مخاطرها.

