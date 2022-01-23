«المركز» ينظم ندوة «توقعات الأسواق لعام 2022»

مال وأعمال

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن تنظيم ندوة افتراضية بهدف مشاركة المستثمرين بالتطورات في الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، والتوقعات المستقبلية للأسواق المحلية والإقليمية في مختلف فئات الأصول، وذلك بعنوان (توقعات «المركز» للأسواق لعام 2022)، يوم 24 يناير 2022 عبر تطبيق زووم بمشاركة متحدثين خبراء من «المركز».

وسيقوم الخبراء والمتخصصون في «المركز» خلال الندوة بتسليط الضوء على الفرص والتحديات الحالية والناشئة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ ومستنيرٍةٍ فيما يتعلق بالاستفادة من أصولهم وتفعيل خططهم الاستثمارية. كذلك، سيتعمق المتحدثون في الاتجاهات الحالية للسوق، ويستشرفون الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات الأسهم والعقارات، بالإضافة إلى فئات الأصول العقارية الدولية.

وسيدير الحوار عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال، بينما تشمل قائمة المتحدثين إم. أر. راغو، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور مينا إنتليجنس، وهي الذراع البحثية «للمركز»، بالإضافة إلى محمد خالد العبدالقادر، نائب رئيس في إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخالد المباركي، نائب رئيس في إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكريستوفر سانتياغو، نائب رئيس مساعد في إدارة العقارات الدولية.

وتعليقاً على الندوة المرتقبة، أوضح النصف في «المركز»، قائلاً: «في مستهل العام 2022، بدأنا نشهد تشكل اتجاهاتٍ جديدةٍ ناتجةٍ عن التطورات السريعة للجائحة. وفي حين تواجه فئات الأصول المختلفة بعض التقلبات وحالات عدم اليقين، يتوقع أن يدفع البعض الآخر باتجاه النمو، إلى جانب زيادةٍ كبيرةٍ في الأرباح. وخلال ندوتنا الافتراضية القادمة، سيقدم خبراؤنا للمستثمرين رؤىً عمليةً مستندةً على أبحاثٍ مكثفةٍ ستمكنهم من اقتناص الفرص متى ما ظهرت، وتهيئة أنفسهم للاحتمالات المقبلة. كما ستوفر لهم الندوة المعرفة والأدوات التي يحتاجونها لتحقيق العوائد من خلال الجمع بين الفرص المناسبة في مختلف فئات الأصول».

ويأتي تنظيم الندوة عبر الإنترنت في إطار جهود «المركز» المستمرة الهادفة لدعم تطوير قطاع الخدمات المالية الكويتي والاقتصاد الأوسع من خلال مساندة جيلٍ كاملٍ من المستثمرين المستنيرين. وتعد الندوات عبر الإنترنت من أبرز المبادرات واسعة النطاق التي أطلقها «المركز» على مدى السنوات القليلة الماضية.

