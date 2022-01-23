«الوطني»: 1.5 مليار دينار قيمة المشاريع المسندة العام الماضي

مال وأعمال

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان وتيرة إسناد المشاريع تسارعت في الربع الأخير من عام 2021، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة إلى 556 مليون دينار (+265% على أساس ربع سنوي، +279% على أساس سنوي)، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة MEED.

وبذلك يصل إجمالي قيمة المشاريع المسندة في عام 2021 إلى 1.5 مليار دينار، بنمو نسبته 13% مقارنة بعام 2020. وجاءت تلك القيمة أقل من التوقعات، والتي اشارت في وقت سابق إلى وصول قيمة المشاريع إلى 2.4 مليار دينار نتيجة لتأخير العطاءات الحكومية في ظل تقليص الإنفاق الرأسمالي وقيود سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة.

وكان قطاع النفط والغاز المحرك الرئيس الذي عزز قيمة المشاريع المسندة في الربع الرابع من عام 2021. أما خلال عام 2021 فقد احتل قطاع البناء والتشييد الصدارة باستحواذه على 50% من إجمالي المشاريع المسندة، تبعه قطاع النفط والغاز بنسبة 32%.

وتتوقع MEED تسارع وتيرة أنشطة المشاريع في عام 2022، إذ من المقرر إسناد مشاريع بقيمة 3.0 مليارات دينار. بلغت قيمة المشاريع التي تم اسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد في الربع الرابع من عام 2021 حوالي 128 مليون دينار. وكان الجزء الأكبر منها لمشروع ضاحية حصة المبارك - المباني التجارية منخفضة الارتفاع (42 مليون دينار) والمشروع التابع لشركة نفط الكويت لمعالجة تلوث التربة ضمن برنامج تأهيل البيئة (36 مليون دينار). أما خلال عام 2021 فقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد 705 ملايين دينار، بزيادة قدرها 89% عن عام 2020. وفي عام 2022، من المتوقع إسناد عقود بقيمة 723 مليون دينار للقطاع. وتشمل تلك المشاريع تولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء عملية تطوير أربعة مواقع ضمن محور جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (165 مليون دينار) ومشروع جنوب الكويت للتنقيب والنقل والمعالجة (150 مليون دينار) التابع لشركة نفط الكويت، وكلاهما سيتم إسناد أعماله في الربع الثاني من عام 2022.

وعلى صعيد قطاعي الكهرباء والمياه، تباطأت وتيرة إسناد المشاريع مجدداً في الربع الرابع من عام 2021، إذ انخفضت بنسبة 5% على أساس ربع سنوي إلى 45 مليون دينار.

وتم إسناد عدة عقود صغيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي بما في ذلك اثنان من مشاريع تغذية محطات التحويل الرئيسة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بقيمة 30 مليون دينار. إلا انه من المتوقع أن ينتعش نشاط قطاعي الكهرباء والمياه في عام 2022 على خلفية تجهيز مشاريع قيد الاعداد بقيمة تصل إلى نحو 798 مليون دينار.

ومن المتوقع تنفيذ العديد من مشاريع المياه على نطاق واسع في النصف الأول من عام 2022، بما في ذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي (173 مليون دينار) التابعة لوزارة الأشغال العامة، والمرحلة الثانية من محطة تحلية المياه المالحة (130 مليون دينار) التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

