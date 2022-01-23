«منتجو الأسمنت».. لا مسؤولية للمقاول عن تطاير الصلبوخ

مال وأعمال

قالت مصادر لـ«النهار» إن الاتحاد الكويتي لمنتجي الأسفلت اعترض على التعميم الاداري الصادر من وزارة الأشغال العامة بخصوص اعتبار الطبقة السطحية للأسفلت ضمن الأعمال التي تخضع لأحكام الضمان العشري، لافتا إلى أن وزيرة الأشغال -حينها- أفادت بأن تطاير الصلبوخ من الطبقة السطحية كانت لأسباب فنية وليست لأسباب قصور وأخطاء في التنفيذ.

وقالت المصادر إن الاتحاد يرى أن تطاير الصلبوخ من طبقة الأسفلت السطحية مشكلة عامة ظهرت في معظم الطرق المنفذة في الكويت منذ سنوات وتحديداً قبل عام 2013 وليست وليدة اللحظة ولم يثبت أن سببها الوحيد هو تقصير المقاولين في تنفيذ هذه الأعمال.

وتابعت « أوضح الاتحاد أن كل النتائج الصادرة عن الدراسات والبحوث التي قامت بها الجهات التي استعانت بها وزارة الأشغال منذ 2016، وعلى رأسها مختبر النقل والأبحاث البريطاني TRL وخبرات دول الجوار ممثلة في وزارة الأشغال القطرية، اتفقت على أن السبب في الظاهرة هو خلل وعدم جودة» مواصفات الخلطات الأسفلتية» التي تضعها الأجهزة الفنية بالوزارة، بالإضافة إلى تذبذب نتائج جودة البيتومين المورد من شركة البترول الوطنية وهو المصدر المحلي الوحيد للبيتومين المستخدم في تلك الخلطات».

وقد ترتب على ذلك استبدال المواصفات الكويتية الفنية بمواصفات قطرية، بناءً على القرار الوزاري الصادر عن وزارة الأشغال رقم 571 لسنة 2019.

وقد أوصت الإجراءات الواردة في القرار الوزاري السابق الإشارة إليه لما يلي:

- وقف العمل بالخلطات الأسفلتية المصممة من قبل المركز الحكومي والمعتمدة لكل وزارات الدولة.

- منع استخدام الرمل الطبيعي واستبداله برمل مكسور «رمل كسارة» نوع جابرو وزيادة سماكة الطبقة السطحية إلى 5 سم.

- رفع كفاءة البيتومين الحالي المورد من شركة البترول الوطنية وذلك باضافة مادة البوليمر لتحسين خواصه ورفع درجة الكفاءة إلى 10- 76.

ويتضح من القرار الوزاري والإجراءات المرتبطة به أنه لا توجد مسؤولية على المقاولين عن الخلل الظاهر وتطاير الصلبوخ، بل هي مسؤولية المواصفات الفنية السابقة التي تم استبدالها بهذا القرار.

الضمان العشري

وفيما يتعلق بالضمان العشري، بين الاتحاد أن الضمان العشري يستند إلى المادة رقم 62-4 من الشروط الحقوقية والتي أصبحت تعرف بـ « الضمان العشري» وتستند على المواد 692 إلى 697 من القانون المدني، والتي تنص جميعها على مسؤولية المقاول لمدة 10 سنوات عن سلامة الإنشاءات وعن كل عيب أو خطأ يكون ناتجاً عن التنفيذ (أي في سلامة الإنشاءات).

ووفقا للمصادر لفت الاتحاد، أن تلك المواد مجتمعة تحصر مسؤولية عن التنفيذ في الالتزام بالتصميم المقدم من المهندس والالتزام بمواصفات المواد المحددة في المواصفات الفنية للأعمال والتي قامت بإعدادها الوزارة والالتزام بضرورة نجاح جميع الاختبارات التي يحددها المهندس أو الوزارة والتي تنص عليها المواصفات الفنية للأعمال وأخيراً الخضوع الكامل لإشراف المهندس ومعاونيه.

واشار «الاتحاد الى أن استناد وزارة الاشغال إلى سوء التنفيذ دون تقديم أي إثباتات أو أدلة على سوء التنفيذ المنصوص عليه وبدون توضيح للخطأ الذي تم اكتشافه ويتم عليه اتهام المقاولين، فإن الاتحاد يوضح أن جميع الأعمال في المشاريع التي تم تنفيذها تحت رقابة جهازكم الفني خطوة بخطوة مع وجود طلبات التدقيق الموقعة من قبل ممثلي الوزارة».

واستدرك بالقول إنه بالإضافة إلى طلبات التدقيق، هناك اختبارات تتم على المواد بصفة دورية وتحت إشراف الوزارة بالكامل والتي بناءً عليها يتم رفض أي أعمال مخالفة للمواصفات، والتي يعقبها فترة الصيانة التعاقدية التي يلتزم خلالها المقاول بضمان الأعمال من أي ضرر أو عيوب قد تظهر نتيجة التنفيذ خلال تلك الفترة من موعد التسليم الابتدائي.

وشدد الاتحاد على أن ما سبق سرده من إدراك الوزارة منذ عام 2016 لعيوب تصميم الخلطة وإصدارها للتعميم الخاص بتغير الخلطة الأسفلتية بتاريخ 2 مايو 2017، ثم إصدار القرار الوزاري الخاص بالإجراءات الواجب اتباعها لتلافي عيوب مواصفات الخلطة، يؤكد أن العيب والأساس في المشكلة هو تصميم الخلطة وليس تنفيذها وتطبيقها.

واستدرك الاتحاد بالقول إنه بناءً على المادة رقم 693 من القانون المدني والتي تنص أنه لما كانت الأعمال من تصميم المهندس أو الوزارة وتحت إشرافه، فحتى في حالة وجود أو ظهور أي عيوب مستقبلية على العمل الذي أتمه ونفذه المقاول طبقاً لتصميم المهندس، يكون المهندس هو المسؤول عن هذا العيب الذي قام بتصميمه والإشراف على تنفيذه.

وبين الاتحاد أن ما تم الاستقرار عليه في فقه القانوني هو مسؤولية المهندس عن أخطاء التصميم وأن المقاول لا يسأل عن أخطاء التصميم.

وأما من الناحية الفنية، فإن الاتحاد يؤكد أن الطبقة السطحية هي طبقة غير إنشائية قابلة للاهتراء وظيفتها الوحيدة توفير سطح ناعم للطريق وحماية الطبقات الإنشائية والتي هي عبارة عن طبقة الأساس وطبقة الأساس المساعد من العوامل الجوية والتآكل، لذلك صممت فترة الصيانة في عقود الطرق تماشياً مع المدة المناسبة للعمر الافتراضي لهذه الطبقة والتي لا يتجاوز 5 سنوات والتي تحدد بواسطة الاختبارات على الخلطة النموذجية للتصميم طبقاً لمواصفات الوزارة.

ولفت الاتحاد أن فترة الضمان والصيانة في عقود الوزارة لا تتجاوز 5 سنوات حسب العقود الحالية، مما يتطابق مع مقصود البند رقم 2 من المادة 692 من القانون المدني، وهو ما يعني أنه لا يمكن اعتبار صيانة الطبقة السطحية واستبدال التالف منها بسبب العمر الافتراضي لها انهياراً، سواءً كان ذلك جزئياً أو كلياً حسب نص القانون، مبيناً أنه ليس معقولاً أو الطبيعي أن يضمن المقاول المنفذ لأعمال مشاريع الطرق وخاصة الطبقة السطحية ضمان يتجاوز 18 سنة، بفرض أن مشروع الطرق مدته 3 سنوات تم البدء في تنفيذه وتسليمه ابتداءً ثم نهائياً بمرور فترة 5 سنوات، وباحتساب مدة تنفيذ العقد والصيانة أيضاً باضافة فترة الضمان العشري لأصبح المجموع 18 سنة وهو أمر غير منطقي أو طبيعي.

وأوضح الاتحاد أنه بناءً على ما سبق، فإنه:

- يرفض تطبيق ما يسمى بالضمان العشري على الطبقة السطحية بعد انتهاء فترة الصيانة التعاقدية، حيث إن صيانة الطبقة السطحية بعد انتهاء فترة الصيانة بالعقد يقع على عاتق الوزارة للحفاظ على الطرق بحالة جيدة وأن تأخر أعمال الصيانة الدورية يؤدي إلى تفاقم المشكلة كما وصلت إليه الآن.

- في حال إصرار الوزارة على قيام الشركات بإصلاح وصيانة الأماكن المتضررة من التطاير بالطبقة السطحية بعد انقضاء فترة الصيانة التعاقدية، فإن الشركات المنتسبة لاتحاد منتجي الأسفلت ستقوم بالمطالبة بكلفة هذه الصيانة بكل الطرق التعاقدية والقانونية التي تتيحها وتضمنها عقود المشاريع وكذلك القانون الكويتي بمظلته الأوسع والأشمل.

- طبقاً للقرار الوزاري رقم 571 لسنة 2019 بتاريخ 17 فبراير 2019، فقد تم تغيير مواصفات الخلطات الأسفلتية وذلك باستخدام خلطات جديدة جديدة محسنة مع إضافة البوليمر لرفع كفاءة البيتومين والذي يتطلب من الوزارة إصدار أوامر تغييرية لكل مشروع بالكلفة الجديدة لأعمال الأسفلت باستخدام الخلطات الجديدة.

وبين الاتحاد بالقول إنه يأمل من الوزارة والوزير المسؤول التوصل لحلول عادلة تتضمن حل مشكلة المرور قبل انتهاء المدة اللازمة لذلك.

الغرقة وتصريف الأمطار

وبخصوص مشكلة صرف مياه الامطار، فجميعنا يعلم ان تصميم الشبكات يتم بناء على معلومات الارصاد الجوية لكميات الامطار التي هطلت على البلاد في اخر خمسين سنة الا ان ما حدث في الكويت وفي معظم دول العالم ونتيجة للتغير المناخي بدأنا نشهد في الفترات الاخيرة ارتفاع معدل سقوط الامطار في اليوم الواحد مما هو اعلى من الطاقة الاستيعابية لشبكة تصرف الامطار ما قد يؤدي الى فيضان واغلاق لبعض الشوارع لساعات محدودة الى حين توقف الامطار او الى ان يبدأ الجزر، وهذا القرار المسؤول الذي يجب ان يدرس ومن ثم يتخذ هل من اجل احالة مطرية ليوم واحد او لعدة ساعات كل عشر سنوات او خمس سنوات حتى سنة واحدة نقوم بتغيير شبكات الصرف او اضافة شبكات او تعميق انفاق وصرف ملايين الدنانير؟ هذا لا يعني عدم معالجة وصيانة بعض الشبكات او رفع الطاقة الاستيعابية باستبدالها للبعض الاخر عند الحاجة لذلك خصوصا عند تطوير منطقة معينة، كما ويجب مراعاة مكان صرف مياه الامطار سواء كانت على خزانات او في الهواء الطلق او على البحر «مثل الغزالي» ان يكون مستوى الصرف اعلى من مد البحر حتى لا يحدث ارتجاع في المياه مثل ما يحدث دائما مع نفق الغزالي والذي يتطلب عقود صيانة مستمرة.

يجب ان نعترف انه قد تم حل مشكلة وظاهرة تطاير الحصى في شوارع وكانت الامطار التي شهدتها الكويت بالفترة الاخيرة افضل شاهد على ذلك، الا ان فيضان الشوارع «الغرقة» برأينا يحتاج الى قرار واستراتيجية على مستوى الحكومة وليس الوزير فقط لان الحل له مكلف جدا ويمكن ان يستعاض عنه بحلول اقل كلفة تعتمد على الصيانة الدائمة للشبكات وتنظيفها باستمرار وعدم صرف مياه المجاري عليها ووضع حلول لتصريف مياه الامطار لبعض الانفاق كنفق الغزالي ونفق المنقف لان هذه المشكلة نادرة الحدوث ولا تتكرر الا مرة كل ثلاث او خمس سنوات وليوم واحد او حتى لساعات عدة عبر الاستعانة بمضخات تصريف متنقلة وهي متوفرة وهي ما تعتمد عليه كثير من الدول الخليجية التي لا تملك شبكات تصريف مياه الامطار لارتفاع كلفة الشبكة وصيانتها ومعروف ان المياه تختفي خلال ساعات قليلة بعد استخدام المضخات.

