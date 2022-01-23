قطاع النفط تعرض لأكبر عملية انتفاخ وترهل

مال وأعمال

اوضح تقرير الشال انه من ضمن أولويات برنامج الحكومة الحالية، ترشيق القطاع العام، وهو هدف مكرر في خطط التنمية وبرامج الحكومات الأخيرة، وظل هدفاً جيداً، ولكن ما تحقق حتى الآن هو عكسه، وتغيرت جوهرياً أوضاع البلد المالية والاقتصادية، ولم يعد تحقيق ذلك الهدف خياراً، وإنما واجب.

أهم وأكبر القطاعات ضمن القطاع العام، هو قطاع النفط، وتعرض القطاع لأكبر عملية انتفاخ وترهل وارتفاع في التكاليف، سواء بكوادره وامتيازاته، أو باستثماراته الخاسرة حول العالم. أخطر تبعات ترهله، أنه فقد أفضل ما لديه من قيادات بسبب مشروع خطأ للتقاعد المبكر من أجل إحلال آخرين محلهم، إضافة إلى ارتفاع كلفة انتاج برميل النفط لمبررات لا علاقة لها بالإنتاجية إلى أكثر من خمسة أضعاف في أقل من عقدين من الزمن، حتى تساوت كلفة انتاج البرميل في يوم من أيام الجائحة، مع سعر برميل النفط الكويتي في السوق.

