«سانت كيتس ونيفيس».. كنز الطبيعة في «الكاريبي»

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سانت كيتس ونيفيس من أجمل جزر البحر الكاريبي وهما جزيرتان تشكلان دولة واحدة تقع تحت السيادة البريطانية وتعد السياحة في سانت كيتس ونيفيس من التجارب الممتعة التي تستحق الاكتشاف. وتجذب سانت كيتس ونيفيس ملايين السياح سنوياً، وهي وجهة مناسبة لجميع أفراد الأسرة، كما أنها من أهم المواقع السياحية لقضاء شهر العسل.

وتوفر السياحة في سانت كيتس ونيفيس أجواء ساحرة لمحبي الطبيعة والمغامرة فهذه الجزر عامرة بمشاهد خلابة من الجبال والغابات والشواطئ التي تمنح مشاعر الراحة والاسترخاء.

كما تتميز سانت كيتس ونيفيس بالأنشطة الترفيهية التي يعشقها السائحون مثل الصيد والغوص وتسلق الجبال والابحار والفعاليات الفنية والثقافية المبهجة.

وتشتهر سانت كيتس ونيفيس بالمنتجعات الراقية على البحر الكاريبي حيث يمكن الاستجمام بالأجواء الشاطئية وحضور المهرجانات المختلفة التي تتميز بالأزياء التراثية والطقوس المحلية.

وجزر سانت كيتس ونيفيس هما من أقدم المستعمرات في الكاريبي. أصبحت سانت كيتس أول مستعمرة بريطانية في منطقة البحر الكاريبي في عام 1624 ومن ثم أصبحت أول مستعمرة فرنسية في عام 1625 عندما قررت الدولتان تقاسم الجزيرة.

ويطغى على الجزيرة مزيج من الطابع الفرنسي والانكليزي، ويساعد هذه المزيج في تنويع الثقافات الجاذبة للسياح.

وتأسر العاصمة باسيتير بتاريخها العريق وهندستها المعمارية الزوار من دول العالم كافة. تأسست عام 1625 كأول مدينة فرنسية في منطقة الكاريبي. ويجول السائح في ساحة الاستقلال والتي تعرف باسم ساحة بال موال، كانت مركزاً لبيع العبيد بالمزادات العلنية، وما زالت الأثار التاريخية شاهدة على تلك المرحلة، ومن أبرزها قلعة بريمستون هيل التي شيدها العبيد بجانب ميدان الاستقلال، يجول السائح في الشوارع النابضة بالحياة، حيث مراكز التسوق الفاخرة، والأسواق التقليدية. وفي الجانب الأخر من ميدان الاستقلال، تطل كاتدرائية باسيتير المبنية من الحجر الرملي، وهي أيضاً مقصد مهم للسياح. كما يقصد السياح أيضاً متحف العاصمة الذي يضم مئات القطع الفنية النادرة التي تعود إلى القرون الوسطى.

وقبل مغادرة العاصمة، لا تفوتوا فرصة التقاط الصور التذكارية بجانب الساعة القديمة المبنية على الطراز الفيكتوري. ويقام بالميدان الحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية كما تتوافر بالميدان المحال التجارية لشراء الهدايا التذكارية والمقاهي والمطاعم لأشهى الوجبات المحلية.

بورت زانتا

بورت زانتا من أهم أماكن السياحة في سانت كيتس ونيفيس فهي الميناء الرئيسي في البلاد وتتمتع برواج سياحي بفضل الأسواق والمقاهي والمطاعم المطلة على البحر. كما تتوافر في ميناء بورت زانتا الكثير من بوتيكات الماركات العالمية ومحال لبيع الهدايا التذكارية والمتحف البحري القديم الذي يقدم معلومات مهمة حول تاريخ البلاد.

ايكو بارك

ايكو بارك هي الحديقة الأكبر والأهم في سانت كيتس ونيفيس ومن أشهر المزارات السياحية هناك فهي حديقة خلابة تلائم قضاء يوم ممتع في الطبيعة للاسترخاء. وتوفر الحديقة الهدوء والمروج الخضراء بالاضافة الى مسارات الركض والمشي وركوب الدراجات وأحواض الزهور الجذابة ومناطق الجلوس.

مهرجان الوادي الأخضر

مهرجان الوادي الأخضر من أهم أسباب السياحة في سانت كيتس ونيفيس حيث يعد من الفعاليات المميزة التي تكشف ثقافة البلاد وعاداتها من خلال عروض مبهجة واحتفالات دينية تستمر طوال اليوم.

الجبال البركانية

محبو الطبيعة لا يمكنهم تفويت زيارة الجبال البركانية أثناء السياحة في سانت كيتس ونيفيس فهي تضم 3 قمم جبلية بركانية تجتذب محبي المغامرة والتسلق.

ومن أعلى القمم البركانية يمكن التقاط أروع الصور الابداعية لمشاهد الطبيعة ومشاهدة منظر بانورامي خلاب للجزر واستكشاف الصخور البركانية ذات المعادن النادرة.

مهرجان سانت كيتس

مهرجان سانت كيتس للموسيقا من أهم فعاليات السياحة في البلاد وهو مهرجان صيفي يقام في شهر يونيو مقدماً الموسيقا الشعبية في حفلات مبهجة وفقرات فنية واستعراضية.

حصن تلة بريمستون

حصن تلة بريمستون من أهم المعالم التاريخية في سانت كيتس ونيفيس فهو حصن بريطاني تم بناءه بواسطة آلاف من العبيد الأفارقة في القرن الـ17 لحماية البلاد من غزوات المحتلين الفرنسيين، وحول الحصن توجد مزارع قصب السكر التي عمل بها العبيد لاستخراج السكر اللازم لبريطانيا كما تحيط بالحصن مشاهد البحر الكاريبي الخلابة.

متحف سانت كيتس

متحف سانت كيتس يقدم أهم المعلومات حول تاريخ البلاد وهو بالأساس مبنى تاريخي من القرن الـ19 ويستعرض تاريخ سانت كيتس منذ حقبة السكان الأصليين والحقبة الاستعمارية حيث تجارة الرقيق وصناعة السكر وصولاً الى القرن العشرين والاستقلال.

