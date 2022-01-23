البخور يرافق حياة أهل الكويت.. والجودة بحسب النوع والمصدر

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لا يكاد يخلو أي منزل أو ديوانية أو ما شابه في الكويت من البخور حيث يحرص أهلها على جلب أجود أنواع وتستخرج من أشجار العود المعمرة في المناطق الاستوائية الرطبة غزيرة الأمطار ويتراوح عمرها ما بين 70 و150 سنة والمفارقة أنها تكون مصابة بأحد أنواع الأمراض وتطورت الإصابة فيها منذ أكثر من 60 عاما.

وتختلف أنواع البخور وتتعدد فمنها ما هو من خشب العود ومنها البخور الكمبودي والبورمي والهندي والماليزي والتايلاندي في حين أنّ البخور ذا اللون الغامق (الأسود) والوزن الثقيل يعتبر من أجود أنواع البخور.

ولطالما كان البخور رمزا تراثيا وشعبيا في الكويت وتعبيرا عن أبرز سمات البيت الكويتي في اكرام الضيف وحسن وفادته ولابد ان تسبقنا رائحته ودخانه اينما حل احدنا ضيفا أو مشاركا في المناسبات باختلافها وابرزها عيد الفطر المبارك الذي يزداد فيه الاقبال على البخور بأنواعه كما يكون الاقبال كذلك على الطيوب والخلطات والعطورات.

وقال تجار البخور والخلطات الشرقية في سوق المباركية ان البخور عالم واسع وانواعه كثيرة منها (الهندي والكمبودي والبورمي والجاوي والمروكي والسيوفي والماليزي والفيتنامي والجابورا والكلمنتان والارياني وغير ذلك).

واضافوا ان أسعار البخور تتوقف على جودته ودولة المنشأ فالاصلي المعتق يعني أسعارا عالية باعتبار عملية تعتيق دهن العود تستغرق بين سنة كاملة وقد تصل الى 50 سنة وكلما زادت مدة التعتيق ارتفع سعره وكانت نوعيته ممتازة ومنها العود الذي يبقى محافظا على رائحته في حال وضع على الملابس لمدة تصل الى اسبوعين أو اكثر.

واوضحوا ان شهر رمضان المبارك من أكثر المواسم التي تلقى اقبالا ورواجا للبخور والطيوب والعطور الشرقية بما يفوق بكثير باقي أشهر السنة ويصل الاقبال ذروته مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

وذكروا ان الخلطات الشرقية تتميز برائحتها النفاذة والزكية وقوة التأثير خصوصا ان كانت مركبة من دهن العود او الورد أو عروق الصندل والزعفران والعنبر والمسك والحنة والزنجبيل والقرفة.

وبينوا ان الياسمين والصندل والمسك يتم استيرادها من الهند وتايلاند والزعفران والعنبر من تركيا وبلغاريا مشيرين الى أن تجهيز الخلطة الشرقية يتطلب مواد أساسية أصلية وغير مغشوشة فيما يحتاج تجهيز الخلطة جهدا وخبرة وصبرا وتجربة واطلاعا باعتبار العملية ليست مجرد خلط بل مراعاة للنسب والتناسب.

وقالوا ان للخلطات أنواعاً عدة منها الثقيلة او الخفيفة او الباردة والثلجي التي تكون بلون الثلج وتمتاز برائحتها الفواحة وبرودتها على الجسم وبالاحساس بالراحة لدى شمها.

واوضحوا ان الخلطات تنقسم حسب الاستعمال منها ما هو خاص بالملابس الرجالية (الغترة او الشماغ وحتى الدشداشة) على ألا تترك أثرا ومنها تكون (للملافع) والعباءات والملابس ككل وهناك ايضا خلطات (خمرية) خاصة بالجسم والشعر ويستخدم (الرشوش) لتثبيت البخور.

واشاروا الى ان المرأة الكويتية اكثر ما تكون حريصة على شراء البخور والطيوب واقتناء ما هو جديد خصوصا في شهر رمضان المبارك والاعياد والمناسبات.

وذكروا ان (مخلط الملكي) هو اغلى انواع الطيوب لان مكوناته غالية الثمن ويصل سعر التولة منه الى 250 دينارا كويتيا وهناك خلطات يصل سعر التولة فيها الى دينار ونصف الدينار وتوجد خلطات جاهزة تستورد من الخارج خصوصا من المغرب واسبانيا وماليزيا.

وعن اصل البخور اوضحوا أنه نوع من أنواع الاشجار توجد في دول شرق آسيا والهند والصين والمصطلح العلمي لشجرة العود هو (اقوالوريا) وهي الشجرة الأم من بين 25 شجرة موجودة في العالم وهي معمرة قد يصل عمرها بين 80 الى 120 عاما.

وذكروا ان هذه الشجرة تنمو في مناطق شرق آسيا (ماليزيا واندونيسيا والهند وفيتنام وكمبوديا وتايلاند والصين واليابان) حيث تتوافر الرطوبة والأمطارالغزيرة.

وبين ان البخور الهندي الأغلى ثمنا ويصل سعر الكيلو غرام منه بين ثلاثة الاف الى 15 ألف دينار ويتمتع بلونه الأسود ووزنه الثقيل ورائحته المميزة ما يجعله احد اكثر الأنواع طلبا في العالم ينافسه بذلك البخور الكمبودي ومن ثم البورمي.

وأشاروا الى أن ندرة البخور الهندي في السوق حاليا ومع ارتفاع ثمنه يتم اللجوء حاليا الى استعمال البخور الكمبودي والماليزي والسنغافوري الذي يتراوح سعر الكيلوغرام منه ما بين 150 و200 دينار حسب جودته.

ورأوا «مفارقة» في كون مادة البخور العطرية عبارة عن فطريات بسبب مرض الشجرة حيث يتم افراز مادة عطرية تؤدي الى تكوين مادة العود داخلها على شكل خشب داكن اللون في حين يستخرج المسك من بعض انواع الغزلان فيما يستخرج العنبر من بعض انواع الحيتان.

وقالوا ان الخبرة والممارسة يلعبان دورا مهما في معرفة البخور الطيب ودهن العود الأصليين وبامكان الزبون تمييز البخور الطيب اذا وجد اللون الخارجي للبخور مماثلا ومقاربا للون الداخلي لدى كسرها وغالبا ما يكون اللون الغامق دلالة على جودة البخور.

واضافوا أن لون دخان البخور الطبيعي الصافي يميل الى الأزرق وتتكون فقاعات من الدهن عند احتراقه وهو غير مؤذ للعيون وتتميز عروق الدهن بلونها البني او الأسود الغامق فضلا عن ثقل وزنه نسبيا كما يكون طعم العود المغشوش عند تذوقه مرا بينما الأصلي يمكن مضغه في الفم.

واشاروا الى ان بعض الباعة يقومون بعملية حشو للبخور بالرصاص أو الشمع او (البوتكس) من خلال عمل ثقب لزيادة وزنه ثم اغلاقه واعادة صبغه لاعطائه اللون الداكن.

وقالوا ان دهن العود خلاصة لزيوت خشب العود المصاب بعد احراقه وتقطيره ولمعرفة الأصلي توضع كسرة صغيرة منه داخل كوب ماء فإن طفا على السطح دل على جودته ونفس التجربة بوضع نقطة من دهن العود في كأس من الماء فإن ترسبت الى قاع الكأس واختلطت بالماء يكون النوع اصليا اما ان بقيت على سطح الماء مثل بقعة الزيت فإنه يكون مغشوشا.

ورأوا من الافضل شراء البخور من المحال المخصصة لبيع البخور وليس من الباعة الجوالين مضيفا ان (الكمبودي) من أفضل أنواع دهن العود وفي المقدمة منه (الملكي المعبأ) يليه (السوبر) ثم تباعا أرقام (1 و2 و3).

واشاروا الى أن دهن العود الهندي هو«الملك» لكن تكمن المشكلة في ندرته وارتفاع سعره وهناك البورمي ودهن الورد والطائفي كما يكثر الطلب على الخلطات من دهن العود والزعفران والعنبر والمسك.

وقالوا انه من الافضل وعند اعداد الخلطة وضع دهن العود مع الورد الطائفي وان التولة الواحدة عموما (وتساوي 12 غراما) من دهن العود تمثل نتاج عصر ما يقارب (60) كيلو غراما من خشب البخور ما يجعل أسعارها خيالية.

وقالوا ان بعض الزبائن يطلبون طلبات خاصة من خليط دهن العود والزعفران والعنبر والمسك والطائفي.

واضافوا ان هناك خلطات خفيفة وثقيلة حسب الرغبة ولكل منها زبائنها ويباع بالتولة او البخاخ وأشهر أنواعها (العود الكمبودي العادي والكمبودي المبخر وهو احد اغلى الأنواع وتصل قيمة التولة منه الى 125 دينارا.

واوضحوا ان الأنواع الأخرى بينها العنبر الصافي أوالمخلوط والعود الهندي والسوبر ومسك الغزال اضافة الى أنواع أخرى يدخل الورد في صناعتها مثل ماء الورد الطائفي والورد الاسطنبولي والورد البلغاري اما البخور فتتوافر منه ثلاثة أنواع (الكمبودي والماليزي والاندونيسي) ويسعر حسب درجته.

وذكروا ان الطيوب الخمرية تستخدم لاضفاء رائحة عطرة على الشعر ولمعة وأكثر ما تقبل النساء على شرائها اضافة الى أنواع مختلفة من الخلطات الخاصة للملابس وغرف النوم والمنازل مبينة أن (المعمول) يستخدم لتبخير البيوت وغيرها وهناك مجموعة المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة.

واشاروا الى ان (الدخون) تجهز من عجينة مكونة من (سجا العود) والمسك والعنبر وقد يضاف اليها دهن الورد لتخلط وتعجن على شكل أقراص مستديرة وبعد ان تجف توضع في (الخوص) او في علب زجاجية محكمة الاغلاق بعيدا عن الرطوبة.

