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فَي الشرقاوي: نشاط فني مكثف في رمضان القادم


شاركت الفنانة فَي الشرقاوي في مسلسل 1990 مع نخبة من النجوم منهم: عبد الرحمن العقل وإبراهيم الحربي وعلي جمعة وزهرة الخرجي ومحمد العجيمي وعبد الناصر الزاير. وقد شاركت بعدد من المسلسلات والمسرحيات في البحرين والسعودية والتي من ضمنها «أمر إخلاء»، و«العولمة».
وحققت نجاحاً كبيراً في مشاركتها في «أمينة حاف» الذي حقق اصداء كبيرة وواسعة في الكويت و الخليج و الوطن العربي . وتستعد حاليا لخوض السباق الرمضاني بمسلسل «امينة حاف 2».
وفي الشرقاوي ممثلة ومذيعة بحرينية، وابواها هما الشاعران علي الشرقاوي و فتحية عجلان، كانت بدايتها في التقديم بتلفزيون البحرين ثم انتقلت الى تلفزيون دبي، لتصبح اول مذيعة خليجية تحترف التقديم خارج بلدها عندما قدمت برنامج «غداة الخير يادبي».


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