تركي آل الشيخ يقدم أجمل تكريم لمحمد عبده في «ليلة المعازيم»

Sunday النهار

كان الحضور على الموعد في مسرح محمد عبده ارينا ببوليفارد الرياض متحفزين لاستقبال فنان العرب عند تكريمه في ليلة المعازيم ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي قدمتها الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم واشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. هذا الحدث الفني التاريخي الذي وصفه المستشار تركي آل الشيخ بتغريدة سبقت الحفل، قال فيها: الحفلة بطريقتها بمعازيمها لن تتكرر .. هي مرة في العمر.

اولى مفاجآت ليلة المعازيم كانت انها حققت رقماً قياسياً عالمياً أضيف الى الإنجازات خلال موسم الرياض مع موسوعة غينس للارقام العالمية القياسية، كأول حدث في العالم يجمع خمس شخصيات بتقنية الهولوغرام في عرض واحد لفنان العرب محمد عبده، الذي بدأ وصلته باول مذهب من اغنية المعازيم بطريقة فنية هولوجرامية مبهرة كانت نتيجتها حضور خماسي لفنان العرب ابهر الجميع، وهو ما حرص آل الشيخ الى التنويه له عبر حسابه قائلاً: مهم اول وصله في الحفل وخصوصا اول 20 دقيقة انك تشوفها على الطبيعة للي بيحضر في المسرح ، لان شعورها يختلف تماما عن خلف الtv.

ايضا، من مفاجآت ليلة المعازيم، حضور المستشار تركي آل الشيخ الى محمد عبده ارينا، ما شكل مفاجأة اسعدت فنان العرب والمعازيم، والمتابعين للنقل المباشر للحفل على الهواء، خاصة وانه كان مسافراً في رحلة علاجية بالخارج، وقد كشف سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن المفاجأة عندما اطل مصاحباً محمد عبده على المسرح، فبعد كلمة توجه فيها فنان العرب بالشكر الكبير الى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ على الجهود التي بذلت لتكريمه بعد مشوار فني حافل بالعطاءات والنجاحات كان فيها خير سفير لوطنه المملكة العربية السعودية، عندها اعلن الهندي عن المفاجأة وهي دعوة واستقبال آل الشيخ على المسرح، بدايته عناق جمعه مع فنان العرب تلاه تبادلهما الهدايا التذكارية.

