مهرجان «أيام المسرح للشباب».. مارس المقبل

Sunday النهار

انطلقت الاستعدادات للتحضير لانعقاد اعمال الدورة الثالثة عشرة لـ مهرجاناً ايام المسرح للشباب، الذي ستقيمه الهيئة العامة للشباب خلال شهر مارس المقبل، حيث تعقد هذه الدورة وفق الاحترازات الصحية وذلك بعد ان توقفت بسبب انتشار جائحة كورونا.

وتنظم الهيئة العامة للشباب هذا المهرجان دعما منها لرعاية الشباب مسرحيا وابراز قدراتهم الفنية وصقل مواهبهم المسرحية وتقديمهم الى الساحة الفنية بشكل عام، وبهذا اكد رئيس فرقة مسرح الشباب رئيس المهرجان محمد المزعل انه تمت مخاطبة الفرق المسرحية بالكويت الرسمية والخاصة على حد سواء، وذلك للمشاركة في هذا الحدث الشبابي المسرحي الذي يقام ضمن مهرجان عدسة والذي يتضمن ايضا تقديم امسيات موسيقية وحفلات غنائية يحييها عدد من المطربين الشباب في احد المراكز الشبابية التابعة للهيئة العامة للشباب خلال فترة اقامة المهرجان.

كما اكد المزعل ان الهيئة العامة للشباب قد شكلت اللجنة الفنية المعنية باختيار العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية، وذلك وفق ما نصت عليه لائحة المهرجان واللجنة تتكون من الكاتب والمخرج المسرحي بدر محارب رئيسا وعضوية كل من المخرج عبدالعزيز صفر والكاتبة تغريد الداود والفنان علي الحسيني والمخرج احمد البناي.

واشار المزعل الى ان حرص جميع الفرق المسرحية الأهلية والحكومية والخاصة للمشاركة في المهرجان دليل واضح على ان المهرجان حقق اهدافه واستمراريته وهذا امر مطلوب لانه يعتبر متنفساً ابداعياً للشباب، مشيرا الى أن المهرجان يمنح 13 جائزة في جميع العناصر المسرحية للفائزين في حفل ختام المهرجان وذلك بناء على قرارات لجنة التحكيم،، منوها الى ان الجديد في هذه الدورة عدم تحديد شعار او هوية له حتى يتسنى للمخرجين تقديم اعمالهم المسرحية بالشكل الذي يريدونه دون تقيد بشعار او هوية معينة.

