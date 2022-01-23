الأزرق بطل «خليجي 13».. «آه يا وقت مضى»

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تبقى مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره القطري في ختام مباريات «خليجي 13» في قطر 1996 التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط من المباريات التي لاتغيب عن الاذهان حيث استطاع الازرق ان يحسمها لصالحه 2-1 ليتوج بطلاً لكأس الخليج العربي للمرة الثامنة في تاريخ البطولة.ولاشك ان المباراة كانت لها اهمية خاصة لكلا الفريقين، فالازرق يدخلها برصيد 9 نقاط والعنابي (10 نقاط)، وبالتالي ليس امام الازرق سوى الفوز فقط لكي يتوج باللقب، بينما المنتخب القطري لديه فرصتان لحسم اللقب للمرة الثانية في تاريخه من خلال الفوز او التعادل.

ولذلك منذ بداية المباراة عمل مدربا الفريقين على وضع التصور المناسب الذي يكفل لكل منهما تحقيق غايته حيث بدأ التشيكي ميلان ماتشالا التشكيلة المكونة من خالد الفضلي في حراسة المرمى ويوسف الدوخي عبدالعزيز الهندي واسامة حسين وعصام سكين بالدفاع وبدر حجي وفواز بخيت وايمن الحسيني وعبدالله وبران بالوسط وحمد الصالح وخالد الداود في خط المقدمة.

وبدأت المباراة بحذر شديد من كلا الفريقين وهذا ما جعل الشوط الأول ان يكون ثقيلا بتفاصيله على الازرق وقلت خلاله الفرص الفعلية في ظل اغلاق الخصم المنافذ امام تحركات بدر حجي وعبدالله وبران في الوسط وهذا ما ادى لابتعاد الصالح والدواد عن مواقع الخطورة.وشهدت الدقائق العشرة الاولى تغييرا مفاجئا من قبل المدرب عندما اخرج عبدالعزيز الهندي واشرك وائل سليمان وهذا مازاد من قلق الجماهير الكويتاوية التي حضرت في ستاد قابوس واستمر توترها طوال الشوط الاول بكون نتيجة المباراة ما زالت التعادل السلبي.

بشار جاء بالفرح

وبعدما اطلق حكم المباراة الاماراتي سعيد عبدالله صافرة نهاية الشوط الاول اتجه اللاعبون الى غرفة الملابس وبدأ ماتشالا في شرح الاخطاء التي وقعوا بها ومطالبته لهم بان يحسنوا من التحكم في مجريات المباراة وخاصة ان العامل النفسي كان هو المسيطر على اداء الفريقين بفعل الحسابات التي تدور في تفكيرهم فالازرق الفوز يحقق له اللقب بعكس العنابي صاحب الفرصتين.

وعندما انطلق الشوط الثاني كان العنابي صاحب المبادرة الهجومية عندما تهيأت كرة انفرادية امام احمد مبارك ال شافي سددها بجوار القائم مما خلق المزيد من الضغط النفسي على متابعي الازرق واستمر اللعب سجالا بالرغم من اجتهاد لاعبي الازرق ومحاولاتهم ببناء الالعاب الهجومية. وفي هذه الاثناء انفعل المدرب ماتشالا على عبدالله وبران فقط لانه اخطأ في التعامل مع احدى الكرات في الوسط ليتلفت نحو مقاعد الاحتياط و يطلب من الشاب الجديد بشار عبدالله ان يجري عملية الاحماء وسط استغراب من الجميع. وعندما جاءت الدقيقة 21 من الشوط الثاني أشرك المدرب بشار بدلا من وبران حيث ابدى الجميع دهشته من هذا التبديل سواء اللاعبين او الجماهير خصوصا ان وبران كان من افضل اللاعبين في المباريات السابقة واللاعب البديل بشار عبدالله صغير في السن وطبيعة المباراة تتطلب للاعب الخبرة الا ان ماتشالا له نظرة غير عن الكل وهو يعشق المغامرة وما هي لحظات قليلة تحديدا بعد 5 دقائق من مشاركة بشار عبدالله الذي حمل معه بشائر الفرح حيث انطلق هذا الشاب بكل حيوية ونشاط من وسط الملعب متجاوزا الظهير الايمن للعنابي جفال راشد ليعلب كرة «هات وخذ» مع خالد الداود متوغلا في منطقة الجزاء بمواجهة الخبرة يونس احمد ليضعها في الزاوية الصعبة على يمناه لترتفع الرايات الزرقاء في ستاد السلطان قابوس فرحا.

وهذا ما احدث ارتباكا في صفوف العنابي الذي سعى لمعادلة النتيجة في حين ضاعف من عطاء لاعبي الازرق الذين زادهم اصرارا وقتالا للمحافظة على الهدف وما ان جاءت الدقيقة 31 كانت لحمد الصالح كلمة الفصل عندما استغل تباطؤ الظهير الايمن جفال راشد حيث لحق بالكرة مستغلا سرعته منفردا بالحارس يونس احمد وأودعها بالمرمى لتتواصل افراح الجماهير التي آزرت الازرق، و ما هي الا لحظات تفصلهم عن التتويج وفي ظل استبسال لاعبي الازرق للمحافظة على الفوز ومحاولات العنابي لاحت كرة رأسية لزامل الكواري ارتمى لها خالد الفضلي وامسك بها ويمضي الوقت بطيئا على الازرق وعشاقه ويزداد التوتر والشد العصبي قبل نهاية المباراة بدقيقتين عندما نجح محمد سالم العنزي بتقليص النتيجة مسجلا هدف العنابي من ضربة رأسية لكن صمود لاعبي الازرق قضت على كل المحاولات ليطلق الحكم الاماراتي سعيد عبدالله صافرته منهيا اللقاء بعد احتسابه 3 دقائق وقت بدل ضائع ليكون اللون الازرق مكتسيا مدرجات ستاد السلطان قابوس ابتهاجا بالفوز باللقب الذي عاد لخزائن الازرق بعد غياب نسختين وتخرج المسيرات في شوارع الكويت احتفالا بالكأس الخليجية وكان هذا اللقب بمثابة الانتعاش للجماهيرالتي كانت تنتظره لعدة سنوات.

وبران الأفضل بالبطولة

اختير بدر حجي افضل لاعب في المباراة الختامية،كما نال عبدالله وبران جائزة أفضل لاعب بالبطولة بعد المستويات المميزة التي قدمها.

تتويج ثلاثي

للمرة الاولى في تاريخ البطولة يتسلم الكأس ثلاثة لاعبين حيث استلم ثلاثي الازرق خالد الشليمي وعبدالعزيز الهندي ووائل سليمان الكأس مشتركين على منصة التتويج.

طيارة الجابرية.. والاحتفالات العارمة

عاد الازرق الى البلاد عبر طائرة «الجابرية» التي خصصت لنقل الوفد من قبل الجهات الرسمية، وقام كابتن الطائرة لحظة دخول اجواء الكويت بالتحليق لمدة عشر دقائق فوق مدينة الكويت وستاد الصداقة والسلام حيث الحشود الجماهيرية التي خرجت لاستقبال الازرق. وقد بدأ الاستقبال الرسمي في ارض المطار ومن ثم انتقل اللاعبون في باص مكشوف الى ستاد الصداقة والسلام وسط مسيرات تجوب شوارع الكويت ابتهاجا بإحراز الكأس الخليجية.