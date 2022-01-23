السودان واتفاقيات السلام.. مفاتيح التمزيق والتشظي

Sunday النهار

أبدى مراقبون مخاوفهم من مآلات اتفاقية سلام جوبا ومن مصير مشابه لمصير اتفاقية نيفاشا التي أدت في النهاية لانفصال جنوب السودان عن شماله، في حين ذهب آخرون إلى أن نتائج ما آلت إليه دولة جنوب السودان لا تشجع أقاليم السودان الأخرى على المطالبة بالانفصال.

ففي التاسع من يناير2005 وقع السودانيون في الشمال والجنوب اتفاقية السلام الشامل في منطقة نيفاشا جنوبي كينيا، والتي أنهت أطول حرب أهلية في القارة الأفريقية، وانتهت الاتفاقية بالاستفتاء على حق تقرير المصير، أحد أهم بنود الاتفاقية، باختيار الجنوبيين الانفصال عن الشمال وإقامة دولتهم المستقلة.

لكن الحرب الداخلية لم تتوقف في الدولتين، لتستمر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل للسلام الداخلي، وتوّج ذلك بعد ثورة ديسمبر 2019 ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير بتوقيع الجبهة الثورية السودانية وحكومة الخرطوم على اتفاق سلام جوبا في أغسطس 2020.

واتفق الكثير من المراقبين على أن ما قاد إلى انفصال جنوب السودان هو عرقلة المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وقتها تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل، كما كان رحيل زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق عاملاً مفصليا في تعزيز التوجه الانفصالي لدى قادة الحركة الشعبية.

اللبنة الاولى

وقال المدير العام لوزارة الإعلام في جنوب السودان فيكتور بولن بابا إن قرنق كان زعيما وحدويا وبفقدانه تولى قيادة الحركة الشعبية زعيم انفصالي هو الرئيس الحالي لدولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت. ولكنه استدرك في حديثه نشره الموقع الالكتروني لقناة «الجزيرة» أن اتفاقية نيفاشا وضعت اللبنة الأولى لانقسام السودان بإقرارها الاستفتاء على حق تقرير المصير. ويضيف بابا أن الطرفين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني كانا يبيتان النية للانفصال، وأوضح أن سياسات حكومة الخرطوم لم تكن تشجع على الوحدة بسياساتها التي كانت تحاول فرضها بالقوة على الجنوب، مما دفع الجنوبيين لاختيار الانفصال بدولتهم منتهزين فرصة اتاحتها لهم اتفاقية نيفاشا.

من ناحية أخرى، يرى رئيس الحركة الشعبية-فرع الشمال في الخرطوم يوسف أحمد المصطفى أن الحركة وبإصرار من جون قرنق استطاعت صياغة اتفاقية نيفاشا بحيث تضمن وحدة السودان مضيفا أن تضمين بند حق تقرير المصير في الاتفاقية جاء تحسبا من الجنوبيين لنقض المواثيق والعهود التي لازمت حكومات المركز في السودان وعرقلة الحزب الحاكم وقتها تنفيذ بنودها، هو ما قاد الجنوبيين إلى خيار الانفصال.

ويرى مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية محمد زكريا أن اتفاقية نيفاشا وقعت في ظل نظام دكتاتوري، وأنها جزّأت القضية السودانية ولم تتناولها في إطار قومي شامل، بل ركزت على جنوب السودان دون سواه. وقال زكريا في تصريح للجزيرة نت إن الاتفاقية اعتمدت حق تقرير المصير ضمن خيارات أخرى لعلاج مشكلة جنوب السودان.

وقال الخبير السياسي ماهر أبو الجوخ إن اتفاقية نيفاشا تحدثت في نصوصها عن تكريس الوحدة بين الشمال والجنوب لكنها فعليا قادت للانفصال موضحا أن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان كان يتحدث إبان توقيع الاتفاقية عن الوحدة، ولكنه يستبطن الانفصال بدعمه التيارات الانفصالية في الشمال، مثل حزب منبر السلام الذي تبنى قضية الانفصال في أوساط الشماليين.

ظروف مغايرة

ويرى مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية أن اتفاق جوبا على عكس اتفاقية نيفاشا جاء «استجابة لإرادة الشعب وثورته التي طالبت بالسلام والحرية والعدالة وتتويجا لنضالات قوى الكفاح المسلح» وقد شارك في إنتاجه حركات مسلحة وأحزاب سياسية عديدة. وأضاف أن اتفاقية جوبا أبرمت في ظروف سياسية مغايرة، وفي ظل حكومة ثورة شعبية عكس تلك التي انعقدت فيها اتفاقية نيفاشا. ويضيف أن اتفاق جوبا اشتمل، ولأول مرة في تاريخ السودان، على اتفاق بشأن القضايا القومية التي تهم كل السودانيين، فهو لم يتضمن حق تقرير المصير، وإنما تضمن مبدأ فدرالية الحكم والحكم الذاتي وحق التشريع لبعض الأقاليم المتأثرة بالنزاع، مشددا على أن الاتفاق ربط بين الديموقراطية وتحقيق السلام، ويقوم أساسا على خيار تعزيز وحدة السودان.

ويعتقد فكتور بولن بابا أنه إذا مضت حكومة الخرطوم في نهجها القديم المتمثل في فرض رؤى المركز بالقوة والسلاح، فإن للحركات المسلحة مساحات وحدودا مفتوحة مع دول أخرى، و«بالتالي ستجد الدعم السياسي واللوجستي للاستمرار في حربها على المركز». ولا يستبعد المتحدث نفسه أن تمضي مناطق مثل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان في اتجاه الانفصال، إذا وجدت الفرصة لذلك، وإذا ما استمرت سياسات هيمنة المركز.

استيعاب عسكري

ويقول رئيس الحركة الشعبية- قطاع الشمال في الخرطوم إن فصائل الجبهة الثورية لم تكن معنية بحل قضية الحرب والسلام، بل كانت معنية أكثر باستيعاب القوات العسكرية في الجيش أو تسريحهم وتعويضهم، وكذلك معنية باستيعاب السياسيين في الوظائف الدستورية. وأشار إلى أن عدم تحقيق ذلك قد يقود لتجدد الحرب، لأنه ليس هناك خيار حق تقرير المصير في اتفاقية جوبا. ويضيف يوسف أحمد المصطفى أنه في تاريخ مناطق جبال النوبة وبقية المناطق وتطورها السياسي، لم تكن هناك مطالب بالانفصال عن السودان، على عكس جنوب السودان الذي ظهرت فيه الأصوات المطالبة بالانفصال منذ تمرد العام 1955 مشددا على أن الحركة الشعبية- قطاع الشمال مصرة على إحداث تغيير حقيقي في السودان من خلال طرحها قضايا فصل الدين عن الدولة وإعادة النظر في موضوع الهوية.

عام التقلبات

وكان العام 2021 مختلفا في السودان، ومغايرا للمسار الذي رسم له بأن يكون عاما لمزيد من الاستقرار في فترة انتقال تمتد لـ 54 شهرا، منذ توقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019. إلا أن العام الثاني من الانتقال شهد تقلبات سياسية واقتصادية وصراعات جعلت أزمات البلاد تشتد في خواتيمه بفعل قرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الوقت دخلت البلاد في أزمة دستورية وسياسية بين العسكر والمدنيين، طرفا السلطة بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 والمعدلة في أكتوبر 2020 عقب توقيع اتفاق جوبا للسلام بين الخرطوم والجبهة الثورية. ويرى مراقبون أن ما يحدث في السودان انتكاسة للمسار الديموقراطي، بعدما كان السودانيون يأملون بإنجاز انتقال مدني وديموقراطي بعد 3 عقود من نظام البشير (1989-2019).

إلا أن المكوّن العسكري بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وشريكه في الاتفاق السياسي عبد الله حمدوك، أكدا في أكثر من تصريح إمكانية تحقيق التحول الديموقراطي وصولا إلى انتخابات جديدة وذلك بالعمل على إكمال هياكل السلطة وتكوين المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات بما فيها مفوضية الانتخابات وإجراء الإصلاحات الاقتصادية.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي احتجاجات على إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ماحدث «انقلابا عسكريا». وتتواصل الاحتجاجات على الرغم من إعلان البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، توقيع اتفاق جديد في 21 نوفمبر الماضي يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

تعطيل ومحاصصة

طفت الأزمة السياسية إلى السطح مع حلول شهر سبتمبر الماضي عقب محاولة انقلابية تم إفشالها في 21 من الشهر ذاته. وعقب ذلك، تبادل المكوّن العسكري والمدني في السلطة الانتقالية الاتهامات، إذ حمّل العسكر المدنيين مسؤولية الانقلاب بانصرافهم إلى المحاصصات الحزبية بعيدا من قضايا المواطن. بينما اتهم المدنيون العسكر بتعطيل الانتقال ومحاولتهم توسيع نفوذهم في السلطة. وانطلق الطرفان في مناكفات وصلت إلى حد اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولين وسياسيين.

وقبل تفاقم الأزمة، بدأت بوادر التباين بين المدنيين والعسكر في السلطة، منتصف العام 2021، أولا لاختلاف الأولويات لدى كل طرف، وثانيا لحساسية القضايا الخلافية، كما أن عدم الثقة بين الطرفين أسهم في تأجيج الخلافات، وفق مراقبين.

ويقول المحلل السياسي ماجد محمد علي إن قضايا الاختلاف، بعضها رئيسي مثل «قضية العدالة» لضحايا الاحتجاجات منذ ديسمبر 2019 ومرورا بفترة إدارة المجلس العسكري المنحل (المكوّن العسكري الحالي في السلطة) والتي شهدت حادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة. ويضيف محمد علي، في حديث نشرته وكالة «الأناضول»، أنه من الأسباب الرئيسية هو مطالبة القوى المدنية ببناء جيش واحد وإصلاح الأجهزة الأمنية وكذلك قضية إعادة الشركات التابعة للجيش والقوات الأمنية إلى ولاية المال العام، بحيث تشرف عليها الحكومة المدنية عبر وزارة المالية.

بوادر التباين

وما إن بدأت ملامح الخلاف بين العسكر وشركائهم المدنيين، حتى تقدم حمدوك 22 يونيو الماضي بمبادرة تتضمن: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، وتشكيل المجلس التشريعي (البرلمان). وتباينت مواقف الأحزاب السودانية حول المبادرة بين مؤيد ومعارض، ولم تنجز شيئا على الرغم من تشكيل حمدوك آلية لهذه المبادرة، بعدما قضت عليها قرارات البرهان.وفي 4 أغسطس الماضي قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن هناك محاولات حثيثة لإيقاع «فتنة» مع الجيش. وأضاف أن هناك «حملات تستهدف تفتيت القوات النظامية السودانية واستهداف المؤسسات الاقتصادية للجيش السوداني».وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن 80% من شركات القوات المسلحة والقوات النظامية «خارج ولاية وزارة المالية». ويمتلك الجيش السوداني مؤسسات اقتصادية تعمل في مجال الإنتاج الحربي وتصدير اللحوم والزراعة والتعدين‎.

الاستقرار السياسي

كانت آمال السودانيين كبيرة مع بداية العام 2020 في تحقيق أهداف ثورتهم «حرية وسلام وعدالة» والمضي في استكمال هياكل السلطة الانتقالية بحثا عن استقرار سياسي واقتصادي بعد سنوات من المعاناة، لا سيما أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام وصلت إلى الخرطوم.

‎ووقعت الخرطوم اتفاقا برعاية جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف «الجبهة الثورية»، في 3 أكتوبر 2020، لم يشمل حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية شمال، بزعامة عبد العزيز الحلو. ووقعت على الاتفاق حركات دارفور، أبرزها العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة اركو مناوي وتحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة الهادي إدريس، وكذلك الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وانفاذا لاتفاق السلام، تم قبول استقالة حكومة حمدوك الأولى، وتشكيل حكومة جديدة تتضمن الحركات المسلحة في السلطة بحسب الاتفاق.وفي 8 نوفمبر الماضي، شكل عبد الله حمدوك حكومته الجديدة، من قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان الموقعة على اتفاق السلام في جوبا.

وضمت الحكومة 26 وزيرا رشحت قوى إعلان الحرية 17 وزيرا، و2 رشحتهم المؤسسة العسكرية (وزارة الداخلية، والدفاع)، و7 من الحركات المسلحة. وهي الحكومة التي أطاحها البرهان في قراراته في 25 أكتوبر الماضي وجرى اعتقال عدد من وزرائها.

رفض الشارع

ويرى المحلل السياسي يوسف سراج أن كل المعطيات تشير إلى أن جميع الأطراف المدنية والعسكرية قد فهمت ضرورة تقديم تنازلات في الوقت الراهن حتى يتم تجاوز الأزمة الحالية في البلاد. ويقول إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك العائد إلى منصبه بدا له واضحا صعوبة المضي بالدولة في ظل هذا الرفض الواسع من جانب قوى الحرية والتغيير والمتمثلة في الاحتجاجات الشعبية ضد الاتفاق السياسي. ويضيف «لذلك سعى حمدوك إلى إعلان سياسي أو ميثاق سياسي يجمع فيه قوى سياسية كبيرة تكون سندا له في حكمه وحتى يخفف من ضغط الشارع الرافض للاتفاق». ويشير سراج إلى أن أي إعلان سياسي مع القوى على الأرض يتطلب بالمقابل تنازلا من المكون العسكري بعدما تأكد له أنه لا يمكن أن ينفرد وحده بالسلطة في البلاد. وفي 11 ديسمبر الجاري، أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون يدعم الانتقال الديموقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من جانب الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

وينص المشروع على ضرورة المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية وتهديد العملية الانتقالية الديموقراطية في السودان. وذلك من خلال فرض عقوبات على المرتكبين حتى لو كانوا من المسؤولين. وتتراوح هذه العقوبات بين تجميد الأصول وإلغاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، وغيرها من عقوبات.

