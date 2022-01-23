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أول النهار

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الكويت: ميليشيا الحوثي تهدد الأمن والسلام


أعربت وزارة ‏الخارجية في بيان لها عن ترحيب الكويت بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بالاجماع والذي أدان فيه هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأوضحت الوزارة أن صدور هذا البيان يؤكد خطورة سلوك ميليشيا الحوثي المهدد للأمن والسلم واهتمام مجلس الأمن بهذه القضية ومتابعته لها. ودعت المجلس إلى مضاعفة جهوده للضغط على ميليشيا الحوثي للاستجابة الى دعوات وقف إطلاق النار والتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بما يمهد لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وصولا إلى الحل السياسي المنشود.


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