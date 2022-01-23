سعود الناصر.. رسول الحرية الكويتية

أول النهار

حلت أول من أمس الذكرى العاشرة على وفاة الشيخ سعود الناصر الصباح .

ولعب الشيخ سعود مطلع التسعينيات دوراً بارزاً في حشد الدعم الدبلوماسي لتشكيل التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة وقام بتحرير الكويت من الاحتلال العراقي في فبراير 1991.

وفي اعقاب الانتخابات التشريعية الاولى بعد التحرير (1992)، عين الشيخ سعود وزيراً للاعلام، وفي 1998، انتقل الى حقيبة النفط التي ظل يمسك بها حتى العام 2001.

وسجل الشيخ سعود الناصر الصباح مسيرة حافلة من الانجازات والعطاءات التي قدمها للكويت حيث لعب دوراً محورياً حين كان سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة في حشد الرأي العام الاميركي للقضية الكويتية أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990 في وقت تصاعدت فيه آنذاك اصوات نشاز مطالبة بعدم التدخل العسكري.

وكان الشيخ سعود -يرحمه الله- رسول الحرية الكويتية إلى القيادة ممثلة آنذاك في الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وولي عهده الشيخ سعد العبدالله، إذ انه اول من أخبرهما بأن حرب التحرير ستنطلق في غضون ساعتين اثنتين وذلك صبيحة يوم 16 يناير 1991، بعد ان أبلغه بذلك وزير الخارجية الاميركي آنذاك جيمس بيكر حيث كان الشيخ سعود سفيراً لدى الولايات المتحدة، وصوت الكويت في المحافل الدولية، فأطلع العالم على قضيتها العادلة، وجنّد أحرار الدنيا لنصرتها والوقوف معها في وجه نظام صدام الظالم المستبد عدو الحياة.

ولعب الراحل الشيخ سعود ناصر السعود الصباح حين كان سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية دورا محوريا في حشد الرأي العام الاميركي للقضية الكويتية في وقت تصاعدت فيه آنذاك اصوات نشاز مطالبة بعدم التدخل العسكري وأخرى قابعة في المنطقة الرمادية لم تحسم امرها بالنفي ام الايجاب.

فبعد ان قدم وزير الخارجية العراقي حينها طارق عزيز مذكرة إلى الجامعة العربية متهما الكويت «بسرقة نفط العراق» والتهديدات العراقية التي صاحبتها طلب الراحل الذي كان يشغل منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية بعقد لقاءات شبه يومية تجمعه بالاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الاميركية للاطلاع على مستجدات الازمة التي افتعلها العراق تجاه الكويت وللوقوف على مواقع القوات العراقية المتمركزة على الحدود الكويتية - العراقية وحجمها وآلياتها.

وقد كان الجانب الأميركي يزود الراحل بصور التقطت بواسطة الاقمار الصناعية تبين أن غرض هذه القوات ابعد من ان يكون التهديد بل اكبر من ذلك وهو ما حاول المسؤولون الأميركيون التحذير منه.

وبعد غزو النظام العراقي البائد للكويت قام الشيخ سعود الناصر السعود الصباح بترجمة المكالمة التي عبر فيها الرئيس الاميركي جورج بوش للامير الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- عن رفضه للعدوان العراقي السافر على الكويت وسيادتها وأمنها.

وكان الشيخ سعود -رحمه الله- يجتمع يوميا مع سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن آنذاك الامير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتبادل المعلومات حول تطورات الأزمة علاوة عن قيامه بجولات لمراكز الدراسات الاستراتيجية «والتي تغذي الادارة الأميركية والرأي العام» والجامعات عارضا بذلك قضية الكويت العادلة وطامحا إلى كسب التأييد.

وذهب الفقيد إلى ابعد من ذلك باقناع اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين من شهر نوفمبر من عام 1990 إلى شهر ديسمبر لدعم قرار التدخل العسكري الأميركي لانهاء الاحتلال العراقي للكويت. كما عمل كسب التأييد والدعم لقضية الكويت العادلة عبر وسائل الاعلام الاميركية وحث الطلبة العرب الدارسين في الولايات المتحدة على المساهمة بالترجمة لدى الجيش الاميركي في الوقت الذي كان يجري فيه اتصالات مع المقاومة الكويتية عبر اجهزة ارسال تم ابتياعها من الولايات المتحدة وايصالها إلى المقاومة عبر الحدود السعودية.

وفي خضم التجهيزات لحرب تحرير الكويت والمسماة بعاصفة الصحراء اجتمع السفير الراحل برئيس هيئة الاركان المشتركة للاطلاع على حجم القوات المتجهة إلى الكويت وعدد السفن المستخدمة لنقل القوات وعدد الطائرات وغيرها.

وحينما حانت ساعة الصفر اجتمع الراحل بوزير الخارجية الاميركي آنذاك جيمس بيكر في 16 من يناير والذي ابلغه بدوره بأن حرب تحرير الكويت ستبدأ بعد ساعتين فما كان من الراحل الا ان بعث برسالة مشفرة إلى القيادة الكويتية في المملكة العربية السعودية وتحديدا لولي العهد آنذاك الراحل الشيخ سعد العبدالله -رحمه الله- والذي نقلها إلى الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد -طيب الله ثراه- وبذلك كان الشيخ سعود الناصر الصباح رسول الحرية الكويتية ضد وحشية النظام العراقي البائد.

