الأولى

بدأ وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، أمس زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، لبحث مستقبل العلاقات الخليجية - اللبنانية، على أن يزور اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعقد الرئيس ميقاتي خلوة مع الشيخ أحمد الناصر في السراي الحكومي استمرت نصف ساعة اعقبها اجتماع موسع رحّب فيه الرئيس ميقاتي بزيارة وزير خارجية الكويت التي تعبّر عن مشاعر أخوية وثيقة، وتاريخ طويل من التفاهم والثقة بين لبنان والكويت.

وشكر دولة الكويت، أميراً وحكومة وشعباً، على وقوفها الدائم الى جانب لبنان. وقال: لقد مثلت العلاقات بين بلدينا نموذجا للاخوة ونحن نشكر الكويت على ما تقدمه من عون دائم وسند للبنان في كل الأوقات والأحوال، وعلى احتضانها اللبنانيين، ولن ينسى اللبنانيون وقوف الكويت دولة وشعبا الى جانبهم في كل الاوقات العصيبة، وآخرها بعد تفجير مرفأ بيروت، حيث هبت الكويت، بتوجيه أميري، لبلسمة جراح المنكوبين والمساهمة في اعادة اعمار ما تهدّم. وقال: نحن نتطلع الى توثيق التعاون بن لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي وباذن الله ستكون الكويت الى جانب لبنان وستستعيد العلاقات بين لبنان والاخوة العرب متانتها.

من جهته، أعلن الشيخ أحمد الناصر ان زيارته لبيروت تأتي ضمن الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان الشقيق، مؤكدا ان خطوات بناء الثقة مع لبنان تدريجية وأساسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأوضح وزير الخارجية ان رؤيتنا الكويتية والخليجية هي أن يكون لبنان قوياً قادراً على الوفاء بالتزاماته، وكشف الشيخ د. أحمد الناصر انه لمس ملامح ايجابية لما قدمه من أفكار «ونأمل أن تتطور الأمور» مشددا على أن دول مجلس التعاون متضامنة مع لبنان وان التحرك الكويتي يتم بالتنسيق مع دول «الخليجي». وكانت وسائل إعلامية لبنانية نقلت عن مصادر خليجية مطلعة أن الشيخ أحمد الناصر سيقوم «بمهمة تقارب خليجي - لبناني» دون أي تفاصيل.

ريحات وزير الإعلام السابق ?جورج قرداحي?، الذي وصف عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنها «حرب عبثية».

وكانت كل من السعودية والبحرين والكويت قد سحبت سفراءها من بيروت، وطلبت من سفيري لبنان لديها، والقائم بالأعمال (اللبناني لدى الكويت)، بمغادرة أراضيها، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجا على تصريحات قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.