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أعلنت إدارة الارصاد الجوية أن ايام «الأزيرق» أو «الأزيرج» تتصف ببرودة شديدة حتى أن الوجوه والأطراف تزرق من شدة البرد الذي يدمي أيضا أنوف الماشية والجمال ويقال إنه «مبكية الحصني». وأوضح الفلكي عادل السعدون أنه بنهاية «الأزيرق» يختتم البرد الشديد في يناير لكن قد يستمر في شهر فبراير الذي سجل في السنوات الماضية أيضا درجات حرارة منخفضة. وعن حلول برد «الأزيرق» مبكرا بيومين بين أنه «أمر طبيعي فحالة الجو قد تتقدم أو تتأخر مع المواسم إذ ليس هناك من خط فاصل محدد». وبين أن «الأزيرق» يتصف بهبوب رياح شمالية غربية باردة متوسطة السرعة وأحيانا تشتد سرعتها نتيجة تمركز مرتفع جوي على بحر قزوين ما يدفع بالرياح الشمالية الغربية الباردة إلى بلاد الشام والجزيرة العربية ومنها الكويت وتصل درجات الحرارة أحيانا إلى نحو 1 درجة مئوية أو تحت الصفر في آخر الليل وليس نهارا لأن الشمس تؤثر في درجات الحرارة. وأشار إلى أن أكثر المناطق التي تتأثر بالبرد هي المكشوفة والصحراوية والمزارع ويتشكل الصقيع إثر هذه البرودة خصوصا أن النباتات ذات السوق الرفيعة تحوي ماء فيتجمد كما تتجمد قطرات الندى على أوراقها. وكانت درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر امس سجلت أرقاما تحت الصفر في عدد من مناطق البلاد منها السالمي بـواقع 2 تحت الصفر والعبدلي واحد تحت الصفر. أما في بقية المناطق فقد وصلت درجة الحرارة في مطربة صفر وجال اللياح درجة واحدة في حين سجلت في الجهراء 3 درجات والنويصيب ومطار الكويت 4 درجات مئوية، أما في الأحمدي فوصلت لـ5 درجات وسجلت 6 درجات في مدينة الكويت والسالمية 7 درجات مئوية.