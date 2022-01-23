إرجاء القمة العربية.. إلى أجل غير مسمى

الأولى

أفاد مسؤول رفيع بجامعة الدول العربية، بإرجاء القمة الدورية السنوية للجامعة العربية على مستوى القادة والتي كان مقررا انعقادها في 22 مارس بالجزائر، بسبب جائحة كورونا. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي تؤجل فيها القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي في تصريحات متلفزة للإعلام الجمعة، إنه «بالتشاور مع دولة الاستضافة وهي الجزائر، كان لديهم تفضيل أيضا (لتأجيل القمة) لأن هذه الفترة تشهد ارتباكا بسبب وضع كورونا».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حسام زكي قوله «أستطيع أن أقول بكل اطمئنان (..) لا يوجد أسباب سياسية لهذا التأجيل، ولكن يمكن الاستفادة به لتحسين المناخات السياسية». ولم يكشف زكي الموعد الجديد للقمة العربية. وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب «كوفيد-19».